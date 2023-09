Preoccupazione per Fedez: ricoverato in ospedale a Milano a causa di 2 Ulcere. Tutti i dettagli

Fedez ricoverato in ospedale a Milano a causa di due ulcere. Tutti i dettagli. C'è preoccupazione tra i fan per le condizioni di salute di Fedez, il cantante italiano. Non molto tempo fa, un anno fa, era stato operato al San Raffaele per un tumore al pancreas. Ora si trova nuovamente in ospedale, a Milano, per un motivo diverso. Anche se l'ospedale esatto non è stato confermato ufficialmente, si presume che si tratti dell'ospedale Sacco.

La moglie di Fedez, Chiara Ferragni, è rientrata in fretta da Parigi, dove si trovava per la settimana della moda, a causa di un'emergenza famigliare. Questo ha aumentato le preoccupazioni dei fan.

Inoltre, durante una live su Twitch, Mr. Marra, co-conduttore di Muschio Selvaggio insieme a Fedez, ha chiesto agli ascoltatori di mandare un abbraccio a Fedez senza fornire ulteriori dettagli.

Fedez stesso ha pubblicato un post su Instagram per chiarire la sua situazione di salute. Ha spiegato di essere ricoverato a causa di due ulcere che hanno causato un'emorragia interna. Ha ringraziato il personale medico per avergli salvato la vita e ha affermato che ora sta molto meglio grazie a due trasfusioni di sangue. Speriamo che Fedez si riprenda presto e che la sua salute migliori ulteriormente. (Immagine archivio)