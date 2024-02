Calcio serie B. Feralpisalò trionfa sul Catanzaro: doppia visione tecnica con i commenti di Mister Zaffaroni e Vivarini

Nel post-partita della vittoria della Feralpisalò contro il Catanzaro, sia Mister Zaffaroni che Mister Vivarini condividono le loro prospettive tecniche sulla prestazione delle rispettive squadre. Le analisi dettagliate dei due allenatori offrono una visione approfondita della partita e delle strategie adottate, evidenziando sia i successi che gli aspetti da migliorare.

Nel post-partita di Feralpisalò contro Catanzaro, il tecnico Mister Zaffaroni ha condiviso le sue impressioni sulla prestazione della squadra in una dichiarazione esclusiva.

Mister Zaffaroni - Settimana scorsa avevamo detto che avevamo fatto qualche errorino sia nella fase di rifinitura e conclusiva, sia nella fase difensiva che ci ha costato la partita. Oggi i ragazzi hanno continuato a fare un'ottima gara, un'ottima prestazione, e in più hanno tolto quelle imperfezioni che avevamo fatto la settimana scorsa. Quindi è venuta fuori una partita di grande livello. Secondo me, ragazzi sono stati bravissimi e quindi, eh, bene così, soprattutto si è vista nella seconda palle, nelle palle sporche, nelle palle contese, nei contrasti, nei duelli. Beh, lì si è visto una squadra tignosa, cattiva, rabbiosa; una squadra che voleva portare a casa un risultato importante contro una grande squadra. Oggi si è visto questa cosa, secondo me alla lunga ha fatto la differenza."

Il tecnico ha poi sottolineato l'importanza della precisione offensiva, elogiando la squadra per la capacità di creare occasioni e capitalizzare le opportunità.

"E sicuramente anche il discorso della precisione offensiva perché anche lì siamo stati bravi, soprattutto nel primo tempo abbiamo creato occasioni e nel secondo tempo, quando ci è capitata l'opportunità, abbiamo fatto gol. Come sarà il campionato? Sempre di più da qui fino alla fine. Sì, è entrato molto bene così come sono entrati molto bene gli altri. Poi lui è nuovo, ha fatto un paio di allenamenti con noi, però è un attaccante, quindi si è inserito molto bene nel gruppo."

Infine, Mister Zaffaroni ha sottolineato l'importanza di mantenere il focus sulla crescita della squadra e l'aggiunta costante di nuovi elementi per migliorare le prestazioni.

"Il fatto che sia entrato così bene, abbiamo fatto anche un risultato importante. Questo, secondo me, aiuterà anche il suo inserimento all'interno del gruppo. Guardare la classifica non serve a nulla. Serve guardare noi, come abbiamo detto sempre, guardare quelli che sono i miglioramenti che stiamo facendo e quelli che possiamo e dobbiamo andare a fare, perché la squadra sta crescendo. Però ovviamente, come dico sempre anche ai ragazzi, questa roba qua ancora non basta. Dobbiamo aggiungerci sempre qualcosa. Però questi ragazzi, questo qualcosa ce l'hanno dentro e quindi dobbiamo essere bravi a tirar fuori tutto."

Catanzaro Sconfitto 3-0 da FeralpiSalò: le dichiarazioni di Mister Vivarini"

Nella conferenza stampa che ha seguito la partita tra FeralpiSalò e Catanzaro, il tecnico giallorosso, mister Vivarini, ha affrontato le domande dei giornalisti riguardo alla pesante sconfitta della sua squadra.

Il mister ha iniziato analizzando la partita, riconoscendo il merito della FeralpiSalò e sottolineando la mancanza di determinazione da parte del Catanzaro. Ha ammesso che l'atteggiamento della squadra è stato forse troppo remissivo, specialmente in situazioni difficili e palle sporche.

Vivarini ha espresso la sua delusione per il fatto che la squadra non è riuscita a mantenere gli intenti dichiarati nella vigilia e ha riconosciuto la responsabilità, affermando che tutti, compreso lui, devono fare autocritica e lavorare duramente per preparare la prossima partita.

Il tecnico ha poi ribadito l'avvertimento dato in settimana sulle insidie di un confronto del genere, sottolineando che la sconfitta potrebbe essere imputabile non solo all'aspetto tecnico, ma anche a una mancanza di malizia in certi frangenti. Ha evidenziato il lavoro svolto sulla fase difensiva durante la settimana, pur constatando che la squadra ha subito un gol proprio su azione di aggressione al limite dell'area.

Rispondendo alle domande sui giocatori D'Andrea e Ambrosino, Vivarini ha indicato che la FeralpiSalò ha giocato una partita difensiva e che la sua squadra avrebbe avuto bisogno di più giocate individuali per superare la difesa avversaria. Ha riconosciuto le occasioni create, come il tiro di D'Andrea e la parata del portiere avversario su Van Put, ma ha sottolineato la determinazione e cattiveria della squadra avversaria.

La sconfitta giunge nel bel mezzo del mercato, ma Vivarini ha preferito evitare discussioni su eventuali movimenti e ha dichiarato che è il momento di stare zitti e lavorare. Ha ribadito la sua arrabbiatura per la situazione e ha preferito concentrarsi sul lavoro da svolgere.

Infine, il tecnico ha voluto riconoscere il supporto straordinario dei tifosi giallorossi, evidenziando l'abbraccio tra squadra e tifoseria al termine della partita. Ha concluso dicendo che vorrebbe sempre ricambiare l'affetto dei tifosi con risultati positivi e ha guardato con speranza alla prossima partita.