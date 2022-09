Ferrovie: ecco il nuovo orario Calabria, crescono Frecce e regionali

CATANZARO, 12 GIU - "Rilanciare il turismo nazionale, nel pieno rispetto delle norme per il distanziamento delle persone e con la continua igienizzazione dei treni, e dare una forte spinta alla digitalizzazione grazie alla nuova App Trenitalia". Questi, è scritto in una nota, "i principali obiettivi dell'orario estivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) al via da domenica 14 giugno, con tante novità per soddisfare le esigenze di mobilità di quanti sceglieranno il treno per i propri spostamenti e per trascorrere le vacanze in Calabria".

I dettagli del nuovo orario e delle azioni per il rilancio del turismo sono stati illustrati oggi da Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane, e per Trenitalia da Tiziano Onesti, presidente, e Orazio Iacono, amministratore delegato e direttore generale. Dal 3 giugno, è scritto in una nota, "per la prima volta, il Frecciarossa unisce senza cambi intermedi Torino con Reggio Calabria. Da domenica 14 giugno i collegamenti diretti raddoppiano, diventando quattro al giorno da e per Torino, passando per Roma (fermate a Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Napoli, Salerno, Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni). Con l'orario estivo anche un nuovo collegamento dallo Stretto alla Laguna in Frecciargento, sulla Venezia/Roma-Reggio Calabria, con partenza da Venezia Santa Lucia alle 12:26, fermata a Roma Termini alle 16:35 e arrivo a Reggio Calabria Centrale alle 21.40.

In Calabria ferma a Paola, Lamezia, Rosarno, Villa San Giovanni. Da Reggio Calabria Centrale la partenza è alle 6:10, fermata a Roma Termini alle 11.23 e arrivo a Venezia Santa Lucia alle 15.34. Nel fine settimana, inoltre, un nuovo collegamento Frecciargento Roma-Reggio Calabria, sino al 13 settembre, con partenza da Roma Termini alle 6:40 arrivo a Reggio Calabria Centrale alle 12.28, da Reggio partenza alle 16:00 e arrivo a Roma alle 21.55 (con fermate in Calabria a Paola, Lamezia, Vibo Pizzo, Rosarno, Gioia Tauro e Villa San Giovanni) che si aggiunge al Frecciargento che giornalmente collega la capitale a Reggio Calabria. Dalla montagna al mare, infine, con il Frecciargento Bolzano-Sibari". Il nuovo orario, dopo lo stop per l'emergenza Covid-19, prevede il ritorno degli Intercity Giorno tra Reggio e Roma, una coppia di Intercity fra Reggio e Taranto e una coppia di Intercity Notte Reggio-Torino. Dal primo luglio sarà ripristinata l'intera offerta Intercity. Incrementate anche le corse giornaliere delle navi veloci di Blujet (Gruppo FS Italiane) fra Messina e Villa San Giovanni.

Con il nuovo orario cresce anche il numero delle corse del trasporto regionale. Di concerto con la Regione, committente del servizio, l'offerta verrà potenziata con 67 ulteriori collegamenti sulle direttrici tirrenica e ionica, portando l'offerta complessiva a 153 corse al giorno, pari al 77% dell'offerta. Anche per l'estate 2020 è stato confermato il servizio turistico Tropea Line che, con un'offerta di 24 collegamenti al giorno, unisce Lamezia Terme a Rosarno percorrendo la Costa degli Dei. Sono 18 invece i collegamenti giornalieri fra Reggio Calabria e Roccella Jonica.