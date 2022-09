Fidaf. Campionati Flag e Coppa Italia: Recap del weekend

Coppa Italia complicata dal maltempo a Roma e da qualche defezione dovuta alla sovrapposizione con i campionati tackle. Sono i Refoli Trieste a guidare la classifica dopo due Bowl, davanti a Hedgehogs Boschetto e Warriors Bologna. Nel Campionato F3, supremazia delle Panthers Parma, mentre in U17 è stata grande lotta tra tutte le squadre in gara.

Il weekend di Flag ha visto il ritorno in campo delle squadre femminili, con il primo Bowl del Campionato F3 interamente dedicato al Girone Nord-Est. E’ stata supremazia delle campionesse in carica, ovvero le Panthers Parma, vincenti in tutte e 4 le partite disputate, seppur non senza lottare. Sono le Lions Bergamo a dare maggiormente filo da torcere e ad aggiudicarsi il secondo gradino del podio virtuale di questo bowl con 1 vittoria e due sconfitte, seguite dalle Ranzide Trieste che pagano più di tutte il lungo stop e chiudono la giornata con 3 sconfitte. La prossima settimana scenderanno in campo anche gli altri due gironi, rispettivamente quello Nord-Ovest a Varese e quello Sud a Catania e lo scenario sul flag femminile sarà completo.

Nel secondo Bowl di Coppa Italia, tutto regolare a Marina di Ravenna per il Girone Nord, con i Refoli Trieste che si confermano squadra da battere e guidano saldamente la classifica, con altre due vittorie e zero confitte a referto. Gli Hedgehogs Boschetto, tuttavia, non mollano e seguono a ruota con un Bowl perfetto. Sul terzo gradino virtuale del podio i Warriors Bologna. Sulla classifica del girone ha pesato tuttavia il forfait degli Arona 65ers, che causa la concomitanza con l’avvio del Campionato di Seconda Divisione

tackle, dove militano diversi loro atleti, hanno perso a tavolino tutte e tre le partite in programma, scivolando così al sesto posto nel ranking.

A Roma, partite pesantemente condizionate dal maltempo, che non ha consentito il regolare svolgimento dell’intera competizione. Sono stati solo 4 i match disputati, con il resto del bowl che verrà recuperato nella tappa di Taranto del prossimo 8-9 maggio. Bene i Black Hunters Roma, che la spuntano di misura sui Bufali Latina, travolgono i Delfini Taranto, all’esordio in Campionato, ma poi cedono con i Red Tigers Ortona. Questi ultimi hanno giocato un solo incontro e restano così a punteggio pieno, mentre la sfida tra Bufali e Delfini è finita in favore di questi ultimi ma con un solo TD di scarto.

Sempre a Roma, l’esordio del Campionato U17 di Cardinals Palermo, Elephants Catania e Grizzlies Roma non poteva essere più avvincente, con nessuno dei team a punteggio pieno e grande lotta sul campo in ogni partita. Partono forte i Grizzlies, con un sonoro 41 a 6 comminato ai Cardinals, che poi troveranno il riscatto nel pomeriggio, prendendosi la rivincita per 25 a 24. Gli Elephants battono i Grizzlies 6 a 0 ma poi cadono sotto i colpi dei Cardinals (36-7) e finiscono battuti dagli stessi Grizzlies per 18 a 12 in chiusura di giornata. Un gran bel bowl, dunque, e classifica più che mai aperta. I Campionati junior tornano al completo la prossima settimana, con tutte le categorie (U13, U15 e U17) in gara.

