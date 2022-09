Fidas. Campionati giovanili: il programma del weekend

Sabato e domenica tornano in campo gli atleti dei Campionati U17 e U20, al netto di qualche rinvio ‘Covid-dipendente’: Dieci le partite in programma, con l’esordio dei Campioni d’Italia U20 in carica, i Seamen Milano, in casa contro i Saints Padova.

Seconda giornata di campionato per le categorie U17 e U20 e qualche debutto di sicuro interesse. Partiamo dai più giovani, dove in campo ritroveremo i vice-campioni d’Italia degli Skorpions Varese, freschi della super notizia dell’arrivo di coach Nick Holt dagli USA. I giovani scorpioni debutteranno in casa contro i Lions Bergamo, costretti invece al rinvio del match contro i Giaguari in U20, nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti. Esordio anche per Warriors Bologna e Aquile Ferrara, che all’Alfheim Field del capoluogo emiliano daranno vita ad un certamente interessante derby regionale, con nuovi innesti e atleti già rodati, a dispetto dell’età. Tra le fila dei Warriors, da segnalare la presenza di atleti provenienti dai Doves Bologna e dai Ravens Imola. In Lombardia, riflettori puntati sul derby della Madonnina, con Rhinos e Seamen chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere nella prima giornata contro, rispettivamente, Giaguari e Blitz. Salta per Covid anche il terzo derby di giornata, quello piemontese proprio tra Giaguari e Blitz, costretti a rinviare un duello che, visto la bella prova offerta dal team di Balangero a Milano la scorsa settimana e la vittoria di misura dei torinesi sui Rhinos, promette spettacolo. A Reggio Emilia, prima sfida stagionale anche per Hogs e Guelfi, due squadre che si conoscono bene e che, la scorsa stagione, hanno terminato il campionato con fortune decisamente diverse: 6 vittorie e 0 sconfitte in regular season per i fiorentini (sconfitti poi in semifinale per 20 a 18 dagli Skorpions), 1 vittoria e 5 sconfitte per Reggio Emilia. I due team ripartono da qui e, come sempre, solo il campo ci dirà se gli equilibri sono cambiati!

Nel Campionato U20, fermi nuovamente per il protocollo anti Covid i Ducks Lazio, che erano attesi in trasferta dai Guelfi; stessa sorte per i Lions, che come detto salteranno l’incontro con i Giaguari. Esordio per le Aquile in casa contro i Dolphins, per Rhinos e Seamen a Milano contro, rispettivamente, Redskins Verona e Saints Padova, e per Vipers Modena e Hurricanes Vicenza, che si affronteranno a Modena domenica pomeriggio. Un menù piuttosto ricco, dunque, e attesa per i Campioni d’Italia in carica che tornano al Vigorelli dopo l’adrenalinica vittoria contro i Giaguari del 5 gennaio 2019. Inseriti per la prima volta in un girone, il B, che include oltre ai Rhinos anche due squadre del nord est, Saints e Redskins, i Seamen scenderanno in campo sotto l’inedita guida di un coach di grande esperienza, quale Mauro ‘Pepé’ Salvemini.

Anche questa settimana, ingressi ai campi da gioco contingentati: raccomandiamo di contattare gli Home Team per verificare la possibilità di assistere agli incontri. Confidiamo, come sempre, nell’assoluto rispetto dei protocolli sanitari regionali e federali: facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità per evitare che blocchino nuovamente lo sport!

Ecco il programma del weekend:

CAMPIONATO U17

Sabato, 17 ottobre

Rhinos Milano vs Seamen Milano h. 16.00

Warriors Bologna vs Aquile Ferrara h. 19.00

Domenica, 18 ottobre

Hogs Reggio Emilia vs Guelfi Firenze h. 14.00

Skorpions Varese vs HVM Lions Bergamo h. 14.30

CAMPIONATO U20

Sabato, 17 ottobre

Rhinos Milano vs Redskins Verona h. 18.30

Aquile Ferrara vs Dolphins Ancona h. 20.00

Domenica, 18 ottobre

Vipers Modena vs Hurricanes Vicenza h. 15.00

Seamen Milano vs Saints Padova h. 16.00

Indirizzi campi, classifiche e calendario: https://www.fidaf.org/campionati/

Risultati LIVE dai campi: https://gameday.fidaf.org/GameDay.aspx

Ph. Credits: Uff. Stampa Dolphins Ancona