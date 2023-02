Fish Calabria, il progetto INFORM@BILITY operativo con le prime schede consultabili sul sito dell'associazione

È stata avviata la campagna informativa promossa da Fish Calabria a sostegno delle persone con disabilità e dei loro familiari. Il progetto di promozione sociale INFORM@BILITY, realizzato grazie ai fondi ADP 2019, 2020, 2022, ha infatti spiegato le vele.

L’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) costituita per realizzare il progetto INFORM@BILITY che ha come capofila la FISH Calabria ODV, presieduta da Nunzia Coppedè, sta mettendo al servizio degli utenti un corposo lavoro di ricerca e diffusione di delibere, normative e circolari che i vari enti locali hanno emanato in materia di disabilità e inclusione.

Ben consapevoli che non tutti hanno dimestichezza con il linguaggio istituzionale, l’ATS si è posta come obiettivo quello di sviscerare gli albi dei comuni calabresi e della stessa Regione Calabria al fine di individuare tutte le disposizioni volte a tutelare le persone con disabilità e i loro diritti. L’intento è quello di tradurre queste pronunce istituzionali in un linguaggio più semplice e diretto, che informi e guidi gli interessati.

Sul portale https://www.fishcalabria.org/informbility/ un team di esperti sta infatti elaborando delle schede informative che rappresentano uno dei punti cardine del progetto INFORM@BILITY. Ben consapevoli che senza informazione è difficile far valere i propri diritti, Fish Calabria e i suoi partner si sono posti come prerogativa la completa ed esaustiva diffusione di questo materiale, proponendosi come mediatori tra gli interventi degli enti locali e i destinatari che non sempre vengono raggiunti da una promozione efficace.

Attraverso INFORM@BILITY, Fish Calabria, l’Associazione Prader Willi, l’Associazione La Spiga e il Coordinamento Regionale Alogon, mettono in rete informazioni utili affinché le persone con disabilità e i rispettivi familiari possano prender visione di quanto hanno disposto o disporranno per loro le istituzioni. La realizzazione di queste schede informative è parte integrante delle attività di consulenza e promozione previste dal progetto. I diretti interessati avranno modo di arrivare direttamente al nucleo delle singole disposizioni, individuando destinatari e scadenze.

Direttamente dal portale di Fish Calabria che ospita il servizio potranno infine scaricare i bandi ufficiali o gli eventuali moduli di partecipazione agli stessi. Si abbattono in questo modo barriere che non sono fisiche, ma che in ogni caso rendono difficile a una buona parte di cittadini l’accesso ai propri diritti.