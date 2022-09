Foggia: operazione “Decimabis”, decine di arresti

FOGGIA, 16 NOV - Si eseguono quaranta misure cautelari. Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri. Dalle prime ore della notte è in corso una maxi operazione antimafia nel “cuore” della città di Foggia, convenzionalmente denominata “Decimabis”, da parte della c.d. “Squadra Stato”. Centinaia di agenti della Polizia di Stato e di militari dell’Arma dei Carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare emessa nei confronti di decine di soggetti affiliati e contigui all’organizzazione criminale di matrice mafiosa nota come società foggiana.

La complessa ed articolata attività di indagine – svolta da una task force composta da investigatori della 1^ Divisione dello SCO, delle Squadre Mobili di Bari e di Foggia, nonché del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia – anche in risposta degli attentati consumatisi all’inizio dell’anno in città, è stata coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia.

Si tratta dell’attività antimafia più importante eseguita nel capoluogo nel contrasto della pervasività criminale delle tre batterie “Moretti-Pellegrino-Lanza” – “Sinesi-Francavilla” e “Trisciuoglio -Tolonese - Prencipe”, principalmente operanti nel settore delle estorsioni ai danni dei commercianti ed imprenditori locali, in sostanziale prosecuzione con la precedente analoga operazione contro la criminalità mafiosa foggiana del 2018, denominata “Decima Azione”. Colpita questa volta anche la c.d. “zona grigia” della città. (Noi notizie)

