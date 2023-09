Food News Italia: il nuovo magazine online che celebra il gusto e la cucina

È online un nuovo progetto editoriale: Food News Italia, il magazine dedicato a tutto ciò che riguarda la cucina, il cibo e i ristoranti. La nuova piattaforma di informazione intende proporre ai lettori-utenti notizie, approfondimenti, interviste e recensioni, tutto accuratamente selezionato per soddisfare la curiosità di chiunque sia appassionato di gastronomia.

Il cuore pulsante di Food News Italia è la passione per il cibo e la cucina, un amore profondo e contagioso che si riflette in ogni pagina e articolo.

Il magazine nasce dalla visione di Piera Pastore, addetta stampa e social media manager: il suo interesse per il cibo, unito alla sua lunga esperienza nel campo della comunicazione, ha dato vita a questo progetto ambizioso che promette di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di cucina. Il magazine infatti ha come obiettivo principale quello di condividere la bellezza e la diversità dei sapori che arricchiscono il nostro Bel Paese, culla mondiale della buona cucina.

Piera Pastore, fondatrice e responsabile di Food News Italia, condivide entusiasta: “Ho sempre creduto che il cibo possa unire le persone, oltrepassando confini e culture. Food News Italia è la mia visione di un luogo in cui possiamo celebrare la cucina in tutte le sue sfaccettature e scoprire tesori culinari nascosti. Con questo magazine ci impegniamo a fornire ai nostri lettori le ultime novità dal mondo della gastronomia, a esplorare i segreti dei grandi chef e a condividere le storie dei ristoranti e dei produttori che rendono unica l'esperienza del cibo in Italia."

Food News Italia presenta una varietà di rubriche e sezioni che spaziano dagli eventi da non perdere del mondo food alle ultime tendenze in fatto di ristoranti, passando per interviste a chef e food creator fino ad approfondimenti tematici su pizzerie, ristoranti gourmet, cucina regionale e internazionale, street food e molto altro. Non mancano inoltre ricette e notizie da parte delle aziende food.

Il magazine si rivolge a food lovers, chef dilettanti e professionisti del settore, nonché a tutti coloro che desiderano scoprire il lato più gustoso del nostro Paese.

Food News Italia è visitabile al link www.foodnewsitalia.it

Facebook: www.facebook.com/foodnewsitalia/

Instagram: www.instagram.com/foodnewsitalia/