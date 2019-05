Francia: Esplosione in centro Lione, almeno 13 feriti. Macron "Attentato terroristico" Live

PARIGI, 24 MAGGIO - Un'esplosione di origine ignota ha causato almeno sei feriti questo pomeriggio nel centro di Lione, in Francia: è quanto riferiscono i media francesi. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono verificati in una zona pedonale nei pressi di Place Bellecour, nel cuore di Lione. Secondo 20 Minutes, l'esplosione è avvenuta in rue Victor-Hugo, dinanzi al negozio La Brioche Dorée, nell'ipercentro di Lione. Un'informazione confermata dalla Préfecture du Rhône, la polizia locale, che però, al momento, non è in grado di fornire ulteriori dettagli sull'origine dell'esplosione. I pompieri e la polizia sono giunti sul posto. (ANSA)

10 feriti nell'esplosione a Lione, non sono gravi Sarebbero almeno sette le persone rimaste ferite nell'esplosione nel centro di Lione, ma non sono in pericolo di vita.

Macron, 'a Lione è un attacco'

"Scusate il ritardo ma c'è stato un attacco a Lione": con queste parole il presidente Emmanuel Macron si è scusato con uno youtuber di 22 anni con il quale era fissata un'intervista alle 18:15. L'incontro è cominciato un quarto d'ora più tardi."Non faccio bilanci - ha esordito Macron - al momento ci sono soltanto feriti, non vittime. Penso a loro e alle loro famiglie".



Un uomo in bicicletta è sospettato di aver depositato il pacco bomba a Lione. E' attivamente ricercato dalla polizia: è quanto riferisce BFM-TV



“Ci stiamo orientando verso un pacco bomba": questa la direzione che stanno prendendo le indagini secondo fonti della procura lionese. Il procuratore, Nicolas Jacquet, è sul posto, dove le autorità parlano di "otto feriti leggeri". Il pacco, secondo una fonte della

Sale a 13 il numero di feriti, tutti lievi, dopo l'esplosione del pacco bomba a Lione: è quanto riferiscono fonti vicine all'inchiesta citate da BFM-TV, precisando che undici di loro sono stati portati in ospedale.

"In seguito all'esplosione di Lione ho appena rivolto direttive di vigilanza all'insieme dei prefetti per rafforzare la sicurezza dei siti pubblici e degli eventi sportivi, culturali e religiosi": è quanto scrive su Twitter il ministro francese dell'Interno, Christophe Castaner.





"Era una bomba di potenza debole ma completa": è il commento di uno specialista intervistato dal sito internet Le Progrès dopo l'esplosione a Lione. Secondo lui, la carica esplosiva "non era di grande potenza ma ha funzionato bene, l'obiettivo era fare feriti". L'esperto aggiunge di non sapere se sia stata innescata attraverso un dispositivo ad orologeria o con un telecomando. "In teoria - aggiunge - secondo le testimonianze, sembrerebbe piuttosto ad orologeria".