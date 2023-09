Furti d'Acqua a Catanzaro: nuove rivelazioni nel quartiere Lido. I dettagli

CATANZARO, 10 AGO. - Nell’ambito dei controlli sugli sversamenti fognari abusivi lungo la costa – che ne giorni scorsi hanno portato a numerosi sequestri, operati dal Nucleo di polizia ambientale del Comando dei vigili urbani, diretto dal tenente colonnello Salvatore Tarantino, di concerto con l’Ufficio circondariale marittimo Guardia Costiera Soverato, diretto dal tenente di vascello Leo Spina – nella giornata di ieri sono stati scoperti quattro furti di acqua nel quartiere Lido che hanno fatto scattare le denunce dei responsabili alle autorità competenti per furto aggravato di bene pubblico.

Il prezioso liquido veniva utilizzato per l’irrigazione di un frutteto di circa 300 metri quadrati, in un altro caso per servizi associati a un’attività produttiva e nell’ultimo per uso domestico. Non conosce sosta, dunque, l’attività dell’Amministrazione Comunale per scoprire e sanzionare un reato di significativa gravità se riferita a una città e a un quartiere, in particolare, che soffrono i ben noti problemi di approvvigionamento idrico, soprattutto in questa stagione.