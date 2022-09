FVG: Sovvenzioni a fondo perduto Sport, per dotare impianti e palestre di sanificatori

UDINE, 25 GENNAIO 2021 - La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha attivato 122 misure di sostegno per la ripartenza di Sport e Cultura, stanziando sovvenzioni a fondo perduto destinati anche alla riapertura degli impianti sportivi e delle palestre. A tal proposito, la il Palazzetto dello Sport di Pordenone ha organizzato un incontro con figure istituzionali e con i presidenti delle A.S.D. (Associazioni Sportive Dilettantistiche) per mostrare i risultati del lungo lavoro effettuato circa l’individuazione di apparecchiature sanificanti e protocolli efficaci, per poter ripartire in sicurezza. L'incontro, tenutosi la scorsa settimana, ha suscitato grande interesse da parte delle realtà sportive e dalla politica locale.

FRIULI VENEZIA GIULIA: ARRIVANO I FONDI PER L'ACQUISTO DI SANIFICATORI PER RIAPRIRE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI. DUAL UV-C ESPOSTO AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PORDENONE

Tra i sanificatori esposti ed apprezzati dai presenti vi è Dual UV-C, che è in grado di sanificare l’aria in continuo ed in presenza di persone, sfruttando la tecnologia a led UV-C. Dual UV-C sanifica 160 m3 d’aria in una sola ora. Nella versione superiore, denominata Dual UV-C Plus, la portata di sanificazione è di 320 m3 d’aria in un’ora. Dual UV-C è noto anche per la sua efficacia: test effettuati in laboratorio accreditato (Accredia, Regione Piemonte, Ministero della Salute) hanno confermato l’efficacia virucida, battericida e funghicida pari al 99%.

Inoltre, Dual UV-C è l’unica apparecchiatura attualmente in commercio in Italia che sfrutta la tecnologia a led UV-C certificati ed anch’essi Made in Italy. Questi ultimi hanno una durata media di 50.000 ore, contro le 4.000 ore delle lampade. Oltre a questo valore tecnologico, che rende il sanificatore a “manutenzione zero”. La Dual Trend Srl, azienda produttrice della gamma di sanificatori "SanificazioneItalia" che include Dual UV-C e Dual UV-C Plus, ha deciso di agevolare l'acquisto per le A.S.D., offrendo le apparecchiature a prezzo di vantaggio.

L’alta dirigenza Dual Trend ha commentato: “Questo è il nostro modo di dimostrare vicinanza e collaborazione alle realtà sportive che si adegueranno con sanificatori e protocolli per poter ripartire. La Regione Friuli Venezia Giulia è stata decisiva: tramite le sovvenzioni a fondo perduto sarà davvero possibile ripartire velocemente ed in sicurezza“.

Ufficio Stampa Dual Trend Srl