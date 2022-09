Germania: strage fra locali Narghile', 9 morti ad Hanau. Presunto autore trovato morto in casa, i feriti sono cinque

HANAU 20 FEB - Eʼ accaduto in due locali in cui si fuma il narghilè. Altre cinque persone sono rimaste ferite in maniera gravissima. La polizia ha rinvenuto in una casa due cadaveri, uno è il presunto assalitore

Almeno 11 persone (tra cui il killer) sono morte in due sparatorie verificatesi in due diversi locali di Hanau, in Germania, La strage è avvenuta in due locali frequentati da turchi e curdi. Altre cinque persone sono rimaste ferite in maniera gravissima. Qualcuno avrebbe sparato da un'auto in corsa. Almeno una persona sarebbe stata arrestata. L'autore della strage trovato poi morto in casa, assieme ad un altro cadavere.

Una persona sospettata di essere l'autore della strage di Hanau è stata poi trovata morta nella sua abitazione: lo ha reso noto la polizia, che ha scoperto anche un

altro corpo nella stessa casa. "Il probabile autore è stato trovato senza vita nella sua casa di Hanau", ha segnalato su Twitter la polizia dell'Assia Sud-orientale. "Le forze speciali hanno anche scoperto un altro cadavere nello stesso luogo. L'inchiesta è in corso. Attualmente non ci sono indicazioni su altri responsabili" della strage, ha aggiunto la polizia. Hanau si trova nel land dell'Assia, a una ventina di chilometri da Francoforte. (Tgcom24)