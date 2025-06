Gestione virtuosa: approvato il Rendiconto 2024 di Santa Caterina dello Ionio

Tempo di lettura: ~3 min

Santa Caterina dello Ionio guarda al futuro: ok al Rendiconto 2024 e via a nuovi progetti

Santa Caterina dello Ionio, 5 giugno 2025 - Un bilancio che racconta una gestione attenta, seria e oculata delle risorse pubbliche.

Durante la seduta del Consiglio Comunale, convocata martedì 3 giugno 2025 presso la sala consiliare del Municipio di Santa Caterina dello Ionio, è stato approvato il Rendiconto d’esercizio 2024, che riflette lo stato di salute finanziaria dell’Ente e consente di valutare concretamente le scelte amministrative compiute nell’ultimo anno.

I dati confermano un’azione responsabile: attenzione ai conti, rispetto degli equilibri e capacità di destinare risorse a servizi, manutenzioni e investimenti per la comunità.

Nel suo intervento, preceduto da quello dell’assessore Federica Carnovale, del capogruppo Raffaele Dolce e del Presidente del Consiglio Comunale Maria Criniti che hanno dato evidenza ai tanti risultati ottenuti nell’ambito delle proprie deleghe, il sindaco ha voluto tracciare il resoconto di tutto il lavoro svolto nell'ultimo anno mettendo a fuoco le innumerevoli opere pubbliche in corso d’esecuzione e che stanno per iniziare.

Al centro dell'agenda politica del 2024, la messa in sicurezza del territorio con il ripristino di strade interpoderali in loc.Coletta e Zoccolà, di quelli nei pressi del Serbatoio Monaci, in loc. Tabacchi e Munita, così come anche gli interventi in Via Tommaso Campanella, Torrente Imbarrata e quelli di recupero della Chiesetta Madonna della Neve. Spazio anche agli eventi di carattere sociale e culturale che hanno fattivamente contribuito al miglioramento della qualità della vita a Santa Caterina dello Ionio con il coinvolgimento di associazioni, movimenti e cittadini tutti a cui è andato il sentito ringraziamento da parte del primo cittadino.

Nel corso della seduta, sono state illustrate pure le nuove opere che a breve saranno avviate come la riqualificazione del Campo Sportivo Marchese Di Francia, della Piazzetta in Via Roma e del nuovo Asilo Nido in loc. Guardiola, così come la Strada che collega Via Mattia Preti a Via Aldo Moro in variante alla SS.106. Insomma ancora una volta un lavoro intenso che tiene conto delle esigenze della comunità.

“Come ho detto in Consiglio, non è facile amministrare in questo momento storico molto difficile per gli Enti Locali. – ha aggiunto Severino - Al nostro insediamento, infatti, abbiamo ereditato una situazione debitoria importante sia per quanto riguarda il Canone idrico dagli anni '80 sino ai primi anni del 2000 con la Regione Calabria, sia per ciò che attiene il consumo di energia elettrica, i cui costi sono insostenibili e che rischiano di produrre effetti devastanti sotto il profilo finanziario per i nostri Comuni”.

Nonostante le difficoltà, questa amministrazione sta lavorando per cercare di abbattere i costi dell’illuminazione pubblica attraverso un Bando POR Calabria, oppure con le Comunità Energetiche ed anche i lavori di efficientamento energetico che ci hanno consentito di realizzare un impianto fotovoltaico che sarà sfruttato per l’abbattimento dei costi dell’energia elettrica delle pompe di sollevamento.

“La nostra, ha concluso Severino, è un’amministrazione che guarda al futuro e per questo, cari concittadini, da questa sala vogliamo lanciare un appello alla serenità. A mantenere sempre la tranquillità ed il clima costruttivo creato finora. Anche e soprattutto alla luce dei recenti attacchi orchestrati ad hoc per colpire la nostra squadra di Governo che quotidianamente si sta spendendo con tutte le forze per lo sviluppo di Santa Caterina dello Ionio. Ci crediamo molto in questo processo ed abbiamo bisogno di tutti voi.

Avanti tutta. Indietro non si torna!”

