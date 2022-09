Giornalisti:"minacce"a cronista Rai Calabria, denuncia a Cc E' successo a Rende (CS)

Giornalisti:"minacce"a cronista Rai Calabria, denuncia a Cc E' successo a Rende. Fnsi: ennesimo fatto grave e inaccettabile

COSENZA, 13 GIU - Erika Crispo, cronista della Tgr Calabria, ha presentato una denuncia ai carabinieri a causa delle minacce ricevute dopo la messa in onda sul Tg regionale di un suo servizio sul parco acquatico di Rende. Lo riferisce un comunicato del Sindacato giornalisti calabresi. "Nel servizio della collega Crispo - riporta ancora il comunicato del Sindacato - si parlava, inoltre, del responsabile tecnico della società (privata) che gestisce la struttura (pubblica, costata venti milioni di euro, di proprietà del Comune).Pochi minuti dopo la messa in onda del servizio, l'uomo ha telefonato per insultare e minacciare la giornalista. Che ha regolarmente denunciato ai carabinieri l'accaduto, facendo partire le indagini".



"Si tratta dell'ennesimo caso grave - affermano Carlo Parisi, segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria e segretario generale aggiunto della Fnsi, Michele Albanese, presidente dell'Unci Calabria e responsabile Fnsi per la Legalità, e Lucio Musolino, rappresentante della Calabria nell'Osservatorio nazionale sulla legalità della Fnsi - di minacce alla libertà di informazione e al diritto dei cittadini ad essere informati. Un fatto inaccettabile e preoccupante, da condannare senza alcun tentennamento. Alla collega va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Il Sindacato Giornalisti della Calabria è pronto a costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario che ne scaturirà".