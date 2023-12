Gip ordina arresti domiciliari per avvocati arrestati a Catanzaro

Sottotitolo: conclusa l'udienza di convalida: Pierpaolo Greco e Pasquale Barbieri rispondono al gip e ricevono la stessa misura cautelare

Dopo l'udienza di convalida a Catanzaro, il gip Chiara Esposito ha ordinato la scarcerazione dell'avvocato Pierpaolo Greco e ha imposto gli arresti domiciliari. La stessa misura è stata applicata all'avvocato Pasquale Barbieri, che era già sottoposto agli arresti domiciliari. Entrambi gli avvocati erano stati arrestati in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza giovedì scorso per concussione. Durante l'udienza, i due legali hanno risposto alle domande del gip. Greco ha specificamente dichiarato di essere innocente e non coinvolto nei fatti a lui imputati. (Ansa) (Immagine archivio)

In aggiornamento