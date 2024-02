US Catanzaro: Giuseppe Ambrosino - l'asso nascosto del girone di ritorno [Video]

CATANZARO - La conferenza stampa tenutasi questa mattina ha visto Giuseppe Ambrosino riflettere sulla sua crescita personale e professionale in campo. Giuseppe, che ha iniziato a ricevere più minuti sul terreno di gioco già dalla fine del girone d'andata, ha segnato due gol, dimostrando che non è solo un attaccante, ma un giocatore completo capace di adattarsi a diverse posizioni e responsabilità.

"Sono contento di trovare più spazio," ha detto Giuseppe, "ma per me l'importante è che la squadra faccia bene." Giuseppe ha sottolineato l'importanza di giocare al 100% indipendentemente da chi sia in campo, evidenziando un ethos di squadra prima di ogni personale gloria.

Negli ultimi mesi, Giuseppe ha mostrato un altro lato delle sue capacità: quello di offrire sostanza e saper fare sacrifici tra le linee. "Il mister mi ha chiesto di aiutare di più in fase difensiva," ha condiviso, "e sto migliorando in questo aspetto."

Parlando del suo ruolo come centravanti, Giuseppe si è detto a suo agio sia vicino alla prima punta che nel ruolo stesso, grazie all'ottimo rapporto costruito con i suoi compagni di squadra. Nonostante le difficoltà incontrate nel girone di ritorno, che si sono rivelate maggiori rispetto all'andata, Ambrosino ha mantenuto un atteggiamento positivo. "Siamo una grande squadra e dobbiamo continuare a lottare per i punti che ci servono," ha affermato con convinzione.

Infine, parlando del prossimo incontro contro il Cittadella, la sua ex squadra, Giuseppe si aspetta una partita aggressiva. Ha espresso un profondo rispetto per i suoi ex compagni, dichiarando che vorrebbe "rubare" la lettura di gioco di Iemmello, l'esperienza di Donnarumma e la fame di Biasci. "A Cittadella mi sono trovato bene, ma ora sono qui e mi aspetto di fare una grande partita sabato," ha concluso con determinazione.

Non resta che attendere il fischio d'inizio per vedere se Giuseppe sarà capace di trasformare le sue parole in risultati concreti sul campo, continuando la sua ascesa nel difficile, ma stimolante, mondo della Serie BKT.

Di seguito il video integrale con Giuseppe Ambrosino