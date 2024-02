Scuola in Movimento. Una giornata di celebrazione all'IC Don Milani-Sala: il mandato del minisindaco inizia ufficialmente

A palazzo de nobili, il baby sindaco dell’IC “Don Milani-Sala”. Fiorita sottolinea l’importanza dell’impegno delle nuove generazioni

CATANZARO 21 DIC. - Mattinata speciale quella di oggi per l'intera comunità scolastica dell' IC Don Milani-Sala perché il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha invitato e accolto nel palazzo comunale il minisindaco e il CCRR per la proclamazione ufficiale, che dà avvio al mandato biennale.

La cerimonia di oggi, alla presenza di molti consiglieri, rappresenta il coronamento di un percorso iniziato con un'appassionata e leale campagna elettorale che si è conclusa lo scorso 7 dicembre con le votazioni nei seggi allestiti in ogni plesso. Il minisindaco scelto dagli elettori è Deiola Giuseppe Pio, che sarà affiancato dalla sua giunta formata da Cristofaro Andrea, con funzione di viceminisindaco, Lupia Claudia, come presidente del CCRR, e Egidio Daniele, vicepresidente del CCRR. Il minisindaco potrà inoltre contare sul supporto di una nutrita squadra formata da undici tra assessori e consiglieri: Falsetta Loris con delega alle Politiche Ambientali, Barberio Raffaele con delega alla Cultura, Rubino Gaia con delega allo Sport, Maccarrone Rebecca, Fiorentino Anna, Casale Asia, Frustaci Giuseppe, Sinigalia Benedetta, Bressi Gioia, Miniaci Santos e Rania Chiara.

Il tutto è stato possibile grazie al progetto nazionale Coloriamo il nostro futuro, nato nel 2000 da una fervida e lungimirante idea dell'allora Ds dell'I.C. di Castellana Sicula, prof. ssa Francesca

Albanese. Da quest'anno per il nostro istituto la prof.ssa Perri Livia è referente scolastico del progetto dal valore educativo così spiccato da meritare il riconoscimento di Alfiere dell'ambiente da parte del presidente Mattarella, da ricevere importanti promozioni dal Ministero della pubblica istruzione, da essere attenzionato dall'UNESCO per i meriti culturali e da essere stato più volte ospitato, in persona dei suoi rappresentanti, in Parlamento. Tra le finalità del progetto ci sono la promozione del rispetto e la tutela dell'ambiente, la cittadinanza attiva e l'educazione alla legalità, nella consapevolezza della necessità di coltivare il senso civico, che non affiora spontaneamente.

15 le regioni coinvolte con i rispettivi parchi da conoscere, valorizzare e tutelare.

Coloriamo è un esercizio di democrazia, offre opportunità di incontri amicali e confronti costruttivi. Ogni anno i minisindaci di tutta Italia si incontrano in un luogo concordato per vivere l'esperienza del convegno nazionale, durante il quale riflettono sulle priorità ambientali, approfondiscono la conoscenza del patrimonio storico culturale e artistico del luogo ed eleggono il presidente della Federparchi dell'Italia.

Ringraziamenti speciali alla Ds Teresa Rizzo, socia fondatrice del progetto, alla referente regionale prof.ssa Cettina Napoli, alla Ds della scuola capofila per la regione I.C. di Taverna, Maria Sganga, e alla referente della scuola Clementina Amelio. Un ringraziamento doveroso alla nostra DS prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca, per la disponibilità sempre dimostrata e il particolare incoraggiamento soprattutto quando in gioco c'è la crescita dei nostri alunni come cittadini responsabili e attratti dal desiderio di costruire il bene per la collettività.