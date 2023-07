Grande ritorno del Premio nazionale itinerante ad honorem

La serata del Premio “Smitizzare in allegria artisti in serata d’onore” avrà luogo venerdì 5 maggio alle ore 20.30 al Piccolo Teatro di Paternò.

Dopo tre anni di fermo a seguito della pandemia torna con tanto entusiasmo e tante novità il “PREMIO NAZIONALE ITINERANTE AD HONOREM” Smitizzare in allegria non solo artisti in serata d’onore”, ideato dall’attore e regista Francesco Mazzullo art director del Teatro dell’Accademia di Catania che lo condurrà assieme alla giornalista Maria Vitale.

Questo premio tra i piu importanti del panorama nazionale e internazionale gode del patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, dell’assessorato regionale al turismo , beni culturali, ambientali e pubblica istruzione, della Città metropolitana e del Comune di Catania e quest’anno del patrocinio del Comune di Paternò. Non a caso la rosa dei premiati e i particolari di questa prestigiosa XXXII edizione, sono stati resi noti nel corso di una Conferenza stampa svoltasi proprio nella sede del Comune di Paternò alla presenza del sindaco Antonino Naso , dell’assessore allo spettacolo Salvatore Comis, del presidente del Consiglio comunale Marco Tripoli, dell’ideatore del premio Francesco Mazzullo e del direttore artistico dello stesso premio lo scrittore Salvatore Sciuto Addario. Il sindaco Naso e l’assessore Comis hanno detto «di essere contenti di ospitare questo premio importante che da il meritato riconoscimento a personalità autentiche e professionali , ciascuna nel proprio campo d’azione e che rendono un importante servizio alla società , contribuendo allo sviluppo del territorio di appartenenza e diventando un valore aggiunto in tutti i settori: turismo, cultura, musica, istruzione , romanzo , arti figurative , medicina , aziende commerciali, società civile, legalità , poesia , danza , letteratura , editoria , televisione , cinema , teatro , imprenditoria…..» Presentata la Giuria tecnica costituita dalla coreografa Birgit Mellert, dalla prof Silvia Emmi , dal maestro Mazzullo e dal direttore artistico Addario che ha selezionato la rosa dei premiati che salirà sul palco del Piccolo teatro di Paternò venerdì 5 maggio a partire dalle ore 20,30.

Le motivazioni saranno lette dagli attori del Teatro dell’Accademia di Catania. Previsti interventi musicali a cura del cantautore pluripremato Mario Valenti e del tenore Pietro Paolo Farace dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia che si esibirà assieme al tenore e al soprano Salvo e Melinda Silvano e ci saranno altre sorprese. Ecco i nomi dei 17 premiati: Marcella Argento ( sez.romanzo in forme diverse), Avv Enzo Guarnera ( sez.legalità), l’Asd “Nocte tempore” di Paternò e Belpasso di cui è presidente Pietro Paolo Farace ( sez. Associazioni), l’Azienda enogastronomica dei fratelli Gaetano, Luigi e Santo Pastura che operano a Misterbianco ( sez Enogastronomia), Azienda commerciale Tools and equipment srl dei fratelli Filippo e Carmelo Zanghì anch’essa di Misterbiano ( sez.aziende commerciali), l’Azienda agricola “Musa “ di Bronte diretta dall’avv.Carmelo Schilirò( sez aziende agricole e ristorazione); il ristorante “Caffè greco “ di Gravellonia Lamellina in provincia di Pavia e il suo direttore Fabio Quaglia ( sez. ristorazione ); la Cooperativa sociale A.S.A.R. diretta dalla dott Agata Rizzo( sez.riservata al sociale), Mario Valenti cantautore siciliano ( sez.Musica), l’attore teatrale e caratterista cinematografico Giuseppe Torrisi( sez. teatro-cinema), Giovanbattista Caruso assessore al Comune di Paternò e Salvatore Comis responsabile alle attività produttive e allo spettacolo dello stesso Paternò( sez cultura),l’Associazione Teatro giovane Turi Pappalardo di Paternò con il presidente Biagio Di Caro e il direttore artistico Francesco Pappalardo( sez. teatro), Maria Musumarra scrittrice ( sez. letteratura), Graziella Parlagreco pittrice( sezArti figurative)e Antonio Chiaromonte produttore Cinemaset srl ( sez. produzione cinematografica), Maria Benedetta Gennaro dirigente scolastica(sez. istruzione).