Nicola Gratteri, anticipa i dettagli sull'aula bunker del Maxi-processo Rinascita-Scott

A Lamezia, la città di Trame, pronta l’aula bunker per il Maxi Processo

LAMEZIA TERME, 6 DIC - “Quando le cose si vogliono fare, in Calabria si possono fare” così dichiara il Procuratore Gratteri, che anticipa i dettagli sull'aula bunker, che sarà inaugurata il 15 dicembre e dove verrà celebrato il Maxiprocesso Rinascita Scott.

L'aula di 3320 mq, costata 2 milioni di euro, accoglierà 400 avvocati, ognuno con una postazione nel rispetto delle distanze covid e con la possibilità di fare 150 video collegamenti contemporaneamente in 150 carceri differenti. Un passo importante che concretizza uno degli obiettivi del Procuratore che da sempre ha sostenuto la necessità di migliorare il sistema della giustizia, per renderlo adeguato ad affrontare i processi alle mafie internazionali.

Il processo di 'ndrangheta più importante per numero di persone coinvolte, si svolgerà a Lamezia Terme, la città di Trame Festival dei libri sulle mafie.

Ne hanno parlato a TrameXtra, l'edizione digitale del festival, Nicola Gratteri e Antonio Nicaso presentando il loro nuovo libro “Ossigeno Illegale” in un incontro moderato da Gaetano Savatteri e Raffaella Calandra.

Domenica in chiusura, Trame ospiterà Lirio Abbate con il suo ultimo libro “U Siccu” sul latitante Messina Denaro, Pietro Grasso con il libro “Borsellino parla ai ragazzi”, Enzo Ciconte con “Il 1980”, Giovanna Casadio, John Dickie, in diretta sulla pagina facebook di Trame.Festival e su www.tramextra.tramefestival.it