Grillo, Salvini pensa M5S viva grazie a lui, ma siamo scemi?

ROMA, 10 AUGSTO - "Le lavatrici buttate nei fiumi cosa sono nella loro essenza? Coerentemente in attesa di arruginirsi? Ed è così che pregano e sperano che sia il M5S. C'è Matteo Salvini che immagina il MoVimento come qualcosa che vive solo grazie a lui! Ma siamo diventati scemi?". Lo scrive Beppe Grillo in un post dal titoll "La coerenza dello scarafaggio". "Lo so, non dovrei mettere troppi punti interrogativi perché qualcuno potrebbe anche rispondere, tipo: siamo diventati scemi? "Siiiiiiiiiiiiiiii"", ironizza il Garante del M5S che attacca: "ci siamo infilati in un mondo cupo e pernificato: traditori! Belin, ma se la Tav la vuole tutta Europa, tranne il M5S in Italia cosa c'entra il tradimento...