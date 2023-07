I ragazzi speciali della Lucky friends fanno visita all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria ha ospitato presso i laboratori chimico, fisico e bionaturalistico del Dipartimento Provinciale di Catanzaro, i ragazzi speciali della ASD Lucky Friends, associazione che da anni si occupa di dare un'opportunità a tutti quei bambini che hanno difficoltà sia a livello fisico che psichico: l'opportunità di diventare atleti e scoprire le loro attitudini nello sport e non solo con l'intento di "fare squadra" con gli altri ragazzi.

Accompagnati dal Direttore Scientifico Dott. Michelangelo Iannone, che non ha voluto far mancare la sua presenza, i ragazzi hanno poi passato una piacevole giornata formativa: il personale ha "dimostrato" e "fatto fare" ai ragazzi una simulazione di quello che è il lavoro dei tecnici professionisti Arpacal all'interno di un laboratorio.

Il Commissario Straordinario Prof. Gen. (ris) Emilio Errigo ha voluto commentare così questa esperienza: “Sono orgoglioso ed al tempo stesso emozionato per aver accolto all’interno dei laboratori dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria le ragazze ed i ragazzi dell’ASD “Lucky friends” di Lamezia Terme (CZ); Ringrazio il Presidente Domenico La Chimea per aver scelto proprio Arpacal ed averlo fatto proprio il 5 Giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente".

Allo stesso modo voglio congratularmi con tutti quelli che, tra dirigenti e tecnici, hanno reso possibile tutto questo e in particolare con il Direttore del Dipartimento Provinciale Arpacal di Catanzaro, Dr.ssa Filomena Casaburi, per aver fatto gli “onori di casa”.

“Regalare a questi ragazzi e ragazze speciali la possibilità di esperienze diverse, che possano stimolarli nei loro percorsi formativi e che devono stimolarci all’inclusione, è per me, motivo di orgoglio; sono loro la testimonianza di come dover affrontare con forza vitale tutte le difficoltà della vita”.

- Preziosa risorsa per la comunità e, nel nostro caso, perfetti ambasciatori della difesa dell’ambiente e del territorio calabrese - ha concluso poi il Commissario Straordinario Errigo.