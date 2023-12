Scuola Virtuosa: lancio della Classe 4.0 al Plesso Samà dell'IC Don Milani-Sala di Catanzaro - Un Nuovo Capitolo nell'Educazione Digitale

Mercoledì 11 ottobre: gli studenti della Scuola Don Milani-Sala di Catanzaro abbracciano il futuro con iPads e metodologie innovative

Mercoledì 11 ottobre è stata avviata la sperimentazione della nuova classe 4.0 del plesso Samà. Alla presenza del professor Iannibelli Carmine, referente del progetto e Animatore digitale del nostro Istituto, e di tutte le docenti della classe quarta, gli alunni sono stati guidati all’espletamento delle prime operazioni per poter iniziare ad usare il loro IPAD. Il progetto di creare classi 4.0 anche nella scuola primaria era stato già avviato nel precedente anno scolastico e si inserisce nel programma ministeriale Scuola 4.0 predisposto in attuazione del PNRR. La denominazione “Scuola 4.0” discende proprio dalla finalità della misura di realizzare ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici, concepiti in modo innovativo, e degli ambienti digitali. Al centro del progetto educativo non ci sono le nuove tecnologie, ma nuove metodologie per il loro utilizzo. Il cambiamento ha una portata epocale: non si tratta banalmente di imparare ad usare alcuni strumenti, ma di costruire un pensiero nuovo e di creare una nuova cultura. Con la convinzione che il digitale non sia il fine, ma un semplice mezzo, l’obiettivo chiave è quello di valorizzare ciascun alunno e le sue potenzialità. L’organizzazione didattica continuerà a essere quella prevista dal percorso ministeriale e allora cosa cambierà? Il nuovo ambiente classe prevederà l’uso della tecnologia integrata nella didattica, coinvolgendo varie discipline e docenti. Con tale progetto non si vogliono eliminare i libri cartacei e i quaderni, ma si vogliono affiancare a tali strumenti anche gli strumenti digitali, educando i nostri studenti, “Nativi Digitali”, all’utilizzo delle tecnologie e ad una fruizione responsabile della rete.

Grazie all’utilizzo degli iPad i ragazzi potranno svolgere attività interattive, condividere materiale di approfondimento, prendere appunti, realizzare schemi e mappe concettuali, e molto altro. L’attenzione è posta sull’apprendimento attivo da parte degli studenti aiutandoli gradatamente a costruire un’autonomia operativa e un adeguato metodo di studio, di indagine e di analisi della molteplicità di informazioni che avranno a disposizione. Sarà inoltre possibile sviluppare dei percorsi basati sul problem solving, sul pensiero computazionale e sul coding. L’uso di ausili tecnologici nella didattica permetterà di gestire con efficacia e incisività una didattica multidisciplinare che favorisce lo sviluppo di competenze trasversali e la condivisione di nozioni, riflessioni, idee. App dedicate favoriranno la personalizzazione dei percorsi di apprendimento anche per i ragazzi con Bisogni Educativi Speciali: in questo senso, le tecnologie contribuiscono alla creazione di una scuola inclusiva, accessibile a tutti e senza barriere. Gli alunni, emozionatissimi, hanno dimostrato un grande entusiasmo per il nuovo strumento di apprendimento e un’incontenibile curiosità. Consapevoli di essere i protagonisti di un cambiamento importante, sono stati ansiosi di iniziare subito il progetto per sperimentare, esplorare e scoprire la realtà.