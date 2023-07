Il cancelliere tedesco Olaf Scholz in visita a Roma

Dopo la visita di Giorgia Meloni a Berlino a febbraio, il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha ricevuto oggi giovedì 8 giugno a Roma il Cancelliere tedesco Olaf Scholz (SPD). È la prima visita del cancelliere nella capitale italiana da quando la leader del partito Fratelli d'Italia si è insediata a ottobre a Palazzo Chigi.

I legami economici tra i due paesi hanno differenti e significativi punti di vista sulla crisi migratoria e sulla riforma del Patto di stabilità europeo. Olaf Scholz e Giorgia Meloni stanno provando a superarli proponendosi un "piano d'azione" da firmare entro la fine dell’anno.

L'Italia "non deve essere lasciata sola" dai suoi partner europei di fronte all'arrivo di migranti attraverso il Mediterraneo, ha asserito il cancelliere Scholz. Al Corriere della Sera in un’itervista ha ancora dichiarato: “l'Italia, la Grecia e altri Paesi del Mediterraneo affrontano una sfida enorme con l'aumento del numero di persone che arrivano alle loro frontiere. Non possiamo lasciare soli l'Italia e gli altri Paesi, dobbiamo adottare un approccio di solidarietà e responsabilità”.

Un confronto rilevante quello che si è sviluppato a Roma tra il cancelliere tedesco, e la presidente, italiana, la distanza e le differenze politico-partititiche tra tra i due non ha avuto alcun ruolo nei colloqui, entrambi si sono impegnati per una soluzione europea comune nella politica migratoria. La premier Meloni ha sottolineato la richiesta che l'Europa faccia di più per fermare la partenza dei migranti dall'Africa verso l'Europa. “Difendere le frontiere esterne, combattere le rotte dei trafficanti di esseri umani e promuovere l'immigrazione legale" ha detto la Meloni, e coinvolgere i Paesi di origine e di transito "in una seria collaborazione" e promettere loro investimenti. Il Cancelliere da parte sua, ha chiarito che vorrebbe che gli Stati ai confini esterni dell'UE avessero un sistema più affidabile per la registrazione dei migranti. Scholz ha sottolineato che sebbene la Germania non abbia confini esterni dell'UE, l'80% delle persone che chiedono asilo in Germania e non provengono dall'Ucraina "non sono state registrate da nessuna parte prima".

Al di là dell'adesione formale a una politica europea comune in materia di migrazione e asilo, l'incontro di Roma ha anche chiarito che la guerra in Ucraina lega fortemente i due Paesi. Scholz ha sottolineato che l'attacco russo ha cambiato radicalmente l'ambiente di sicurezza in Europa.

Scholz e Meloni hanno concordato oggi un piano d'azione italo-tedesco pianificato da tempo. È stato avviato da Scholz quando Mario Draghi era ancora presidente del Consiglio a Roma. Il piano d'azione ha lo scopo di migliorare radicalmente la cooperazione tra Berlino e Roma - ed era inteso come risposta al trattato del Quirinale che Italia e Francia hanno concluso due anni fa. Il piano d'azione, che dovrebbe essere firmato in autunno, prevede una più stretta cooperazione tra Germania e Italia in materia di politica estera e di difesa, ambiente, sviluppo economico, politica dell'istruzione e della ricerca e migrazione. In occasione della firma del piano d'azione, in autunno si terrà una riunione congiunta dei governi tedesco e italiano, la prima dal 2016.

Fonte immagine TAF