Il consiglio comune di Cerignola sciolto per mafia ok del CDM, per 18 mesi gestione straordinaria

CERIGNOLA (FG) 11 OTTOBRE - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, a seguito di accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, ha deliberato lo scioglimento per diciotto mesi del Consiglio comunale di Cerignola (Foggia) e il contestuale affidamento dell'amministrazione dell'ente a una commissione di gestione straordinaria.