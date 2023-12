Il portale del servizio Agenda on line per prenotare un appuntamento per il rilascio del passaporto è stato totalmente rinnovato

Il portale del servizio Agenda on line per prenotare un appuntamento per il rilascio del passaporto è stato totalmente rinnovato.

Da oggi, 21 novembre 2023, è in funzione il nuovo portale Agenda Passaporti, che consente ai cittadini di prenotare on line un appuntamento per presentare la domanda di rilascio del documento.

Il nuovo portale, raggiungibile all’indirizzo https://passaportonline.poliziadistato.it/

è stato completamente reingegnerizzato per rispondere in maniera più efficace a diverse esigenze: oltre a una revisione grafica, il servizio è stato reso più sicuro e maggiormente accessibile anche da parte di persone che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari, e completamente fruibile anche tramite dispositivi di tipo mobile.

La Questura di Catanzaro, sul territorio provinciale, ha istituito sin dal 2011, tre sportelli per rispondere ad esigenze territoriali di vicinanza del servizio ai cittadini residenti in determinati plessi geografici, per evitare il crearsi di disagevoli code agli sportelli e, per poter fornire un servizio più rispondente in termini di efficacia ed efficienza.

Maggiori informazioni sono consultabili sulla pagina web dedicata passaporto alla Questura di Catanzaro: dove e quando

Durante gli orari di ricezione del pubblico, è possibile accedere agli sportelli anche senza prenotazione, qualora si tratti di richieste con carattere di urgenza per motivi di lavoro, salute, studio e turismo, da comprovare con idonea documentazione.