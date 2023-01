Il progetto “Vicino a te…” entra a scuola per riflettere sulle emozioni

Il progetto “Vicino a te…” a scuola con un cineforum per riflettere sulle emozioni

Nell’ambito del progetto “Vicino a te… Strategie di prossimità a contrasto delle povertà educative minorili”, promosso dal Centro Calabrese di Solidarietà e selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, si sono svolte ulteriori attività nell’ambito della fase “La comunità che educa la comunità” entrando nelle scuole che accolgono bambini e ragazzi del quartiere Aranceto.

In questa fase, svolta poco prima delle vacanze natalizie e che riprenderà al rientro, grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Maria Riccio dell’Istituto Comprensivo “Casalinuovo” Catanzaro Sud, alla presenza delle docenti Mazza, Binante, Condorelli del “Casalinuovo” e delle docenti Grillo, Maria Teresa e Scalise dei plessi Barone e via Emilia dell’Istituto Comprensivo “Mattia Preti” di Catanzaro, 62 alunni delle classi quinte dei due istituti hanno visionato e discusso il film “Inside Out” proposto e commentato dagli operatori di progetto. Il film, che focalizza l’importanza e le funzioni che le emozioni possiedono all’interno del sistema nervoso di una ragazzina undicenne che vive negli Stati Uniti, passa in rassega gioia, disgusto, paura, rabbia e tristezza con altrettanti curiosi personaggi che impersonificano queste emozioni, dando vita ad un viaggio tridimensionale all’interno del “sentire” determinando scelte ed esistenza nel connubio tra gioia e tristezza che conducono alla retta via della serenità.

L’entusiasmo e la commozione dei bambini alla visione del film, ha stimolato discussioni ed approfondimenti su alcuni aspetti che secondo gli stessi andavamo analizzati e torneranno d’attualità alla ripresa delle lezioni scolastiche. Il confronto con l’equipe di progetto, rappresentata dal Coordinatore di progetto, Andrea Barbuto, dal giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, Roberta Mallamaci, dall’educatrice e referente di progetto per l’associazione Kinema, Angela Rosanò, dalla tirocinante in Scienze Investigative, Giorgia Mauro e dal docente referente di progetto Andrea Verrengia è stato funzionale alla disseminazione di concetti e alla condivisione di vissuti.

Alla ripresa delle attività scolastiche le azioni progettuali proseguiranno con la formazione all’interno delle quinte classi primarie e delle terze medie dell’IC “Casalinuovo” Catanzaro sud di gruppi sulla gestione dei conflitti, sulla competenza relazionale e sul fenomeno del bullismo.