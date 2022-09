Il sindaco Abramo ha disposto sospensione didattica in presenza elementari e medie. Il dettaglio

Il sindaco ha disposto sospensione didattica in presenza elementari e medie plesso pontegrande dell’istituto Manzoni / provvedimento valido per tutta la settimana

CATANZARO, 8 NOV - Il sindaco Sergio Abramo ha disposto la sospensione della didattica in presenza, con relativa attivazione di quella a distanza, per le classi elementari e medie del plesso “Pontegrande”, scuola dell’istituto comprensivo “Manzoni”. Il provvedimento sarà valido, a partire da domani, lunedì 9 novembre, per tutta la settimana.

La decisione, presa d’intesa con la dirigente dell’istituto e i vertici dell’Asp, è stata motivata dalle necessarie procedure da seguire in seguito ad alcuni casi di positività al Covid-19.

Resterà aperta la scuola dell’infanzia, ospitata in un altro edificio.