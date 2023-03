Inaugurazione caf europeo “Apre Sportello Europeo nel Municipio V, così UE più vicina a cittadini”

TR Roma, Regimenti (Forza Italia): “Apre Sportello Europeo nel Municipio V, così UE più vicina a cittadini”

Roma, 25 febbraio – “Da oggi anche il Municipio V di Roma ha uno Sportello Europeo del Cittadino. Con questa iniziativa vogliamo portare la presenza concreta dell'Unione europeo nel tessuto sociale italiano, con la possibilità di accesso a servizi ed opportunità europee, attraverso un supporto tecnico, giuridico ed amministrativo. Vogliamo che questo luogo diventi un punto di riferimento per i cittadini, affinché possano ricevere costantemente informazioni, consigli e risposte in base alle proprie esigenze sui bandi europei”. Così l’europarlamentare di Forza Italia Luisa Regimenti nel corso dell’inaugurazione dello Sportello Europeo del Cittadino in via di Portonaccio nel Municipio V di Roma. All’evento presenti anche l’onorevole Alessandro Battilocchio (Forza Italia), Andrea La Fortuna, Vice Presidente del Municipio VI di Roma, Simone Foglio, Vice coordinatore vicario di Forza Italia a Roma, Anna Sieprawska, Responsabile dello Sportello Europeo del Cittadino del Municipio V e l’europrogettista Chiara Di Fede.

“Non dobbiamo dimenticare - continua Regimenti – che il 70% dei fondi annuali dell'Unione è dedicato alle singole realtà territoriali, non passa quindi per banche o burocrazia, ma entra direttamente nelle tasche dei cittadini attraverso i bandi europei. Ma troppo spesso in Italia abbiamo ancora difficoltà ad accedervi. Per questo serve un aiuto che indichi la strada giusta per cogliere le opportunità, per trovare il bando che fa per noi, e per capire come partecipare”.

“Il progetto pilota, avviato nei Municipi XI e XII di Roma, fin da subito è stato apprezzato e ritenuto molto utile dalla cittadinanza. Dall’imprenditoria giovanile alla transizione ecologica, i bandi europei sono pensati per tutti e possono dare un impulso importante all’occupazione e all’imprenditorialità. Per questo dobbiamo aiutare i cittadini a cogliere le risorse che arrivano da Bruxelles” conclude Regimenti.