Incendi dolosi colpiscono vilette ai Laghi di Sibari: indagini in corso

Presidente dell'associazione Laghi di Sibari chiede controlli rafforzati e maggiore sicurezza

CASSANO ALLO IONIO, - Due villette estive sono andate a fuoco ai Laghi di Sibari, entrambe nel complesso Kalakalos, in meno di 48 ore. Gli investigatori stanno seguendo una pista dolosa per entrambi gli incendi. Il primo, avvenuto tra lunedì e martedì, ha danneggiato una casa in fase di ristrutturazione, limitando i danni. Il secondo, tra martedì e mercoledì, ha distrutto completamente una villetta adiacente a quella del primo incendio. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Cassano allo Ionio.

Luigi Guaragna, presidente dell'Associazione Laghi di Sibari, ha espresso preoccupazione per la serie di atti criminali, tra cui furti e incendi, che stanno colpendo la zona. Ha sottolineato la necessità di rafforzare i controlli sul territorio per mantenere ordine e legalità. L'associazione ha già intensificato le misure di sicurezza, tra cui la sorveglianza privata e un migliorato sistema di videosorveglianza che funziona in sinergia con quello pubblico.

Guaragna ha anche elogiato la collaborazione continua con le forze dell'ordine, ma ha sottolineato che la recente ondata di attività criminale richiede ulteriori sforzi. Ha quindi fatto appello alle autorità competenti per adottare misure preventive e repressive al fine di garantire la legalità in una zona cruciale per lo sviluppo locale. (Ansa)

In aggiornamento