Incidente in Autostrada: auto si ribalta, 3 i feriti

COSENZA, 14 DIC - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza sede centrale è intervenuta sull'autostrada A2 del Mediterraneo al km 273+500 corsia nord in prossimità dello svincolo di Rogliano per incidente stradale.

Due auto ed un camion coinvolti. 3 i feriti affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle auto. Non è stato bloccato il transito in quanto il traffico è defluito sulla corsia di sorpasso.

Sul posto polizia stradale e ANAS per gli adempimenti di competenza.