Incidente mortale sulla SP63, auto-furgone, bilancio un morto e due feriti gravi

CUTRO 29 LUG - Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Crotone è intervenuta questo pomeriggio alle ore 16:30 circa sulla SP63 di collegamento tra il comune di Cutro è la città di Crotone per incidente stradale. Due gli automezzi coinvolti una Citroen C1 ed un furgone Citroen Jumpy.



Le cause in corso di accertamento. Deceduta la conducente della vettura mentre ulteriori due passeggeri sono stati trasportati in codice rosso presso struttura ospedaliera di Crotone. Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre dalle lamiere le persone ferite e la persona deceduta nonché a mettere in sicurezza gli automezzi e la zona interessata dal sinistro.

Il tratto della provinciale chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.