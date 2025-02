Incidente stradale a Borgia: un morto e due feriti, intervento dei Vvf

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento volontario di Girifalco sono impegnate su Via Scylletion in loc. Roccelletta nel comune di Borgia per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte: una Fiat Punto ed una Volkswagen Scirocco.

Quest'ultima a seguito dell'impatto finiva fuori dalla carreggiata ribaltandosi.

A bordo della Volkswagen due persone di cui una deceduta e l'altra, ferita in modo grave, veniva estratta dall'abitacolo ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera con ambulanza.

Ferito in modo lieve il conducente della Fiat Punto.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.