Incidenti gravi legati ai botti di Capodanno: Una notte di San Silvestro pericolosa in Italia

Esplosione inaccettabile e gravi feriti in Italia dovuti a botti illegali in vista del Capodanno.

In queste ore, prima ancora dell'arrivo della notte di San Silvestro, si segnalano i prim3i incidenti legati all'uso irresponsabile di botti di Capodanno.

A Roma, un giovane di 28 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime a causa dell'esplosione di un petardo lanciato da un amico durante una festa.

È stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ora in terapia intensiva presso l'ospedale San Camillo.

Nella provincia di Taranto, un bambino di dieci anni ha perso tre dita a causa dell'esplosione di un petardo artigianale che aveva acquistato da una donna, successivamente rintracciata e denunciata.

La situazione è così preoccupante che le autorità hanno intensificato i controlli per individuare e sequestrare botti illegali. Tra i sequestri più significativi, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Roma hanno scoperto circa sei tonnellate di botti, oltre 310.000 pezzi, nel quartiere Prenestino, alla periferia della capitale. Anche a Milano, la Guardia di Finanza ha effettuato sequestri significativi, con oltre 105.000 pezzi, pari a 3,7 tonnellate, sequestrati in città e nell'hinterland.

Le forze dell'ordine a Napoli e provincia hanno registrato un aumento nei sequestri di fuochi d'artificio illegali rispetto all'anno precedente, evidenziando la necessità di una maggiore responsabilità durante i festeggiamenti di Capodanno.

In questo contesto, i servizi di emergenza si preparano ad affrontare un aumento dei casi di malori ed eventi traumatici, con un aumento delle ambulanze e del personale in servizio. Il presidente nazionale del Sistema di emergenza urgenza 118 ha lanciato un appello affinché si eviti l'uso di fuochi d'artificio e armi da fuoco, ricordando gli incidenti gravi che si sono verificati in passato.