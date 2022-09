Simeri SS106: auto perde il controllo e impatta violentemente contro palo. Intervento dei Vvf

SIMERI (CZ) 27 FEB - Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta nella tarda serata di oggi sulla Strada Statale 106, rotatoria di località Simeri in prossimità dell' azienda Coluccio per incidente stradale.



Una la vettura coinvolta una Lancia Y che procedeva in direzione Crotone. La stessa per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo sulla rotatoria andando ad impattare contro il palo dell'illuminazione della stessa, ribaltandosi.



A bordo della vettura una coppia di giovani. Ambedue venivano affidati al personale del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e del sito. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.