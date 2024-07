Previsioni meteo per la prossima settimana: temporali in arrivo, ma spunta l'anticiclone africano

Inizio di settimana temporalesco, ma da giovedì l'anticiclone africano porterà stabilità e temperature in aumento

Lunedì 27 maggio: un inizio temporalesco

Importanti aggiornamenti meteorologici per la prossima settimana. L'inizio sarà segnato da temporali, con fenomeni anche estremi, ma nei giorni successivi si prevede l'arrivo del caldo anticiclone africano. La settimana partirà con piogge principalmente al Nord Ovest e al Sud, mentre altrove avremo maggiori spazi soleggiati.

Martedì 28 e mercoledì 29 maggio: fronte temporalesco

Martedì e mercoledì saranno caratterizzati da un fronte temporalesco. Le alte latitudini tra Isole Britanniche e Scandinavia presentano vaste aree di bassa pressione pronte a inviare correnti di aria fresca e instabile verso l'Italia. La combinazione di umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera, insieme ai contrasti tra diverse masse d'aria, creerà le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche, capaci di generare forti venti e grandinate.

Le regioni più a rischio saranno quelle settentrionali, in particolare Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Per dettagli più precisi, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni per comprendere meglio la traiettoria delle correnti instabili.

Giovedì 30 maggio: arrivo dell'anticiclone africano

A partire da giovedì, l'anticiclone africano inizierà a espandersi sul Mediterraneo, portando maggiore stabilità atmosferica e un aumento delle temperature, soprattutto nei valori massimi. Dopo settimane di piogge e temporali, si intravedono segnali di cambiamento che potrebbero portare a una fase più stabile e calda.

Resta da vedere se questa tendenza verrà confermata nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per aggiornamenti costanti sulle condizioni meteo. (iLMeteo)

In aggiornamento