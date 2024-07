Calcio. Il Commovente Addio di Ranieri: Un'Emozionante Dedica ai Tifosi del Cagliari. Il grazie dell’US Catanzaro 1929 (Video)

L'ultimo discorso del Mister che ha unito il popolo cagliaritano: "Grazie di vero cuore, l'abbiamo fatto insieme. State vicini a questi ragazzi, non molleranno mai.



Il commovente discorso d'addio al calcio di Claudio Ranieri, Mister del Cagliari

In una giornata che resterà impressa nei cuori dei tifosi del Cagliari, Claudio Ranieri, il leggendario allenatore, ha pronunciato un discorso d'addio che ha toccato le corde più profonde dell'anima. Con la voce rotta dall'emozione, Ranieri ha ringraziato calorosamente i tifosi e i giocatori, sottolineando il legame indissolubile che li unisce.

Claudio Ranieri: "Voglio ringraziarvi di vero cuore"

"Voglio ringraziarvi di vero cuore per quello che siete riusciti a fare. L'abbiamo fatto insieme. Ricordo quando sono arrivato un anno e mezzo fa e ho chiesto aiuto a voi perché solo con voi potevamo fare quello che abbiamo fatto, sia l'anno scorso che quest'anno. Bravi, bravi voi. E bravi ragazzi."

Queste parole hanno risuonato forte, mettendo in luce la gratitudine di Ranieri verso i suoi tifosi e giocatori. Il mister ha poi proseguito con un messaggio importante: "Voglio dire una cosa importante: dovete stare sempre vicino a questi ragazzi. Finché vi daranno tutto in campo, state vicini. Potranno sbagliare, ma l'importante è che non molleranno mai. Se voi gli soffiate dietro, loro cammineranno sempre a testa alta perché sanno che hanno voi dietro."

Il legame con l'Isola

Ranieri ha voluto sottolineare quanto i giocatori sentano il supporto dei tifosi e quanto questo li motivi: "Dovete sapere che questi ragazzi, quando giocano, pensano a tutti voi. Pensano all'Isola, pensano a quanto soffrite, a che difficoltà avete nel viaggiare e nel starci vicino quando stiamo in trasferta. Sanno tutto questo e credetemi, questa è la miglior spinta che un giocatore può avere: sentire che dietro c'è un popolo, c'è un'isola che trepida per loro e daranno sempre il massimo. Io vi ringrazio, vi ringrazio di vero cuore."

Le sue parole hanno suscitato un applauso caloroso e prolungato, una manifestazione tangibile dell'affetto e della stima che il popolo cagliaritano nutre per lui.

L’addio di Claudio Ranieri, il grazie dell'US Catanzaro 1929





Il comunicato ufficiale dell'US Catanzaro 1928

Anche l’US Catanzaro 1929, appresa la notizia dell’addio al calcio di Claudio Ranieri, intende ringraziare il tecnico per il contributo che, da calciatore, ha dato ai colori giallorossi e, più in generale, per il suo essere uomo di calcio capace di incarnare, a fondo, i veri valori dello sport. “Resta una bandiera della nostra gloriosa società – ha affermato il presidente Floriano Noto – un idolo per i tifosi delle Aquile tanto che, mi piace ricordarlo, il Comune di Catanzaro ha deciso, nel 2016, di conferirgli la cittadinanza onoraria. Il giusto tributo ad un uomo legato da un affetto sincero verso la nostra squadra e la nostra terra e che ha il record di presenze in serie A con la nostra maglia. Grazie Claudio – conclude il presidente Noto – a nome non soltanto della società che presiedo ma anche di tutti i sostenitori dei giallorossi che ti portano sempre nel cuore”.

Il discorso di Ranieri non è stato solo un addio, ma una celebrazione del legame speciale tra l'allenatore, i giocatori e i tifosi. Un legame che va oltre il campo da gioco e che resterà vivo nei cuori di tutti coloro che amano il calcio e i suoi valori più puri.



Il Video di Claudio Claudio Ranieri Intervista Post Cagliari Fiorentina