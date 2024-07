Settebello New Generation Racing a Gambarie

8° Slalom di Gambarie alle porte per la New Generation Racing, con la gara in provincia di Reggio Calabria che potrà contare della titolazione del Campionato Italiano Slalom & della Coppa Aci Slalom Zona 4. Lo slalom di Gambarie si correrà su una parte di percorso della Cronoscalata Santo Stefano - Gambarie e sicuramente si preannuncia, anche tra i birilli, come un appuntamento da seguire e ovviamente da affrontare con la massima attenzione dei piloti al via. La New Generation Racing per questo appuntamento ne schiera sette, confermando quindi l'ottima costanza con cui la scuderia del Catanzarese si presenta in massa ad ogni appuntamento.

In Racing Start si presenterà in tempi record il giovane Catanzarese Francesco Pio Santise, che sulla sua Peugeot 106 1400 vorrà riscattare la gara di Luzzi e ha lavorato a pieno ritmo per potersi ripresentare al via subito riparando la macchina. Una corsa contro il tempo, che però è stata ripagata con la macchina finita nelle scorse ore. Sarà importante per lui ripartire e mettersi alle spalle il recente intoppo.

Nelle Racing Start Plus saranno due i piloti NGR. In classe 1400 sarà al via il giovane Alberto De Gregorio, che dopo il debutto in salita a Luzzi, si presenterà su Peugeot 106 in quel di Gambarie. Un percorso di crescita che continua per De Gregorio e sarà importante macinare chilometri.

In classe 1600, Carlo Barberio si proporrà al via sulla sua Peugeot 106 con cui si è preso sempre belle soddisfazioni. Barberio arriverà a Gambarie con la voglia di far bene e dimostrare ancora una volta gli ottimi risultati acquisiti in precedenza, al cospetto di una valida concorrenza da affrontare nel miglior modo possibile.

Nel gruppo N, sarà della partita in classe 1600 il pilota di Tiriolo Domenico Marchio, che dopo il podio di Luzzi cercherà di confermarsi e puntare a qualcosa di più importante come è abituato. Su Peugeot 106 S16 quindi, andrà all'attacco alla ricerca di un risultato importante.

Nel gruppo E1, dopo lo slalom del Pollino sarà al via Rosario Scerbo su Renault 5 GT Turbo di classe +2000. Scerbo vorrà ripetere la buona prestazione di Morano.

Tra le E2SH, debutto sulla Fiat X1/9 di classe 2000 per Cesare Leone. Per il Catanzarese sarà importante trovare un immediato approccio con la nuova macchina e questa nuova sfida sarà sicuramente stimolante per un pilota che ha sempre dimostrato di adattarsi ad ogni situazione.

In E2SS 1000, cercherà conferme Nicola Paola Almirante che dopo l'ottima gara di Luzzi vorrà continuare a crescere sulla Wolf GB 08 Thunder.

Il programma dello slalom di Gambarie prevede verifiche al sabato. Domenica ci sarà la ricognizione con tre manche di gara a seguire.

New Generation Racing