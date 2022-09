Incidenti stradali: SS106 le vittime tornavano da Centro commerciale. Sindaco Cassano: evitare diffondere musica e intrattenimenti

CASSANO ALLO IONIO, 14 AGO - Stavano tornando da un Centro commerciale Corigliano Rossano Michela Praino, di 20 anni, di Cassano allo Ionio, e Acrem Ajari, di 18 anni, di origine marocchina, terza vittima, dell'incidente stradale avvenuto sulla statale 106 in cui ha perso la vita anche un'altra ragazza Eleonora Recchia, di 21 anni. Il diciottenne viveva con la famiglia in una zona popolare di Sibari, nel Comune di Cassano allo Ionio.

Per il sindaco della cittadina dell'Alto Ionio Cosentino, Gianni Papasso che nell'immediatezza si è recato sul luogo dell'incidente in accordo con la Prefettura di Cosenza, si tratta di "una tragedia che addolora tutta la città. Esprimo a nome della comunità cassanese affetto e solidarietà per le famiglie delle vittime e preghiamo per chi lotta tra la vita e la morte".

Papasso ha lanciato un invito, utilizzando la pagina ufficiale del comune, a tutti gli esercenti di locali pubblici e commerciali del suo comune "visto il tragico evento che nella mattinata ha portato via tre giovani vite lasciando un sentimento di sgomento in tutta la popolazione, ritengono doveroso invitare tutte le attività in segno di rispetto per le vittime e per le famiglie, di astenersi dal diffondere musica o svolgere intrattenimenti che possano rilevarsi contrari al senso di tristezza di tutta la cittadinanza".

"Auspichiamo che tale invito - ha aggiunto il sindaco di Cassano allo Ionio - possa essere raccolto da tutti considerato che sono state strappate alle loro famiglie delle giovani vite che erano parte della nostra comunità. Rimaniamo senza parole di fronte a questi eventi che in un attimo precipitano tutti in un sentimento di dolore e colpiscono la vita di familiari ed amici in modo indelebile".