Incidenti stradali: Corigliano Rossano, uomo investito da auto, morto in ospedale.

CORIGLIANO ROSSANO, 28 SET - Un uomo di nazionalità lituana morto a Corigliano Rossano dopo essere stato investito, per cause in corso di accertamento, da un'auto in transito.



Il fatto è avvenuto lungo la via Provinciale nell'area urbana di Corigliano.



Il conducente della vettura si è fermato per prestare soccorso.

Immediato è stato l'intervento di un'ambulanza del servizio di emergenza 118 che ha trasferito il ferito nell'ospedale di Rossano, dove l'uomo è deceduto poco dopo in seguito alla gravità delle ferite riportate.

Sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. (ANSA).