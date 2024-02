Indagine di bancarotta: sequestro nelle quote del Verona Calcio. I dettagli

Bancarotta: sequestrate quote in una società collegata al Verona Calcio. Il Proprietario del Club, Maurizio Setti, sotto Indagine

BOLOGNA, 20 DIC. - La Guardia di Finanza di Bologna ha eseguito un sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, sulla partecipazione azionaria di una società a responsabilità limitata (srl) in una società calcistica, il Verona Calcio.

Il proprietario del club, l'imprenditore Maurizio Setti, è attualmente oggetto di un'indagine per bancarotta insieme a un'altra persona.

Il provvedimento, secondo quanto spiegato dalla Guardia di Finanza, è il risultato di approfondite indagini condotte a seguito del fallimento di una società per azioni che era precedentemente proprietaria della suddetta partecipazione azionaria.

Il Verona Calcio ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma: "Si ritiene opportuno fare chiarezza in merito a questa situazione". Inoltre, il club ha precisato che il sequestro non riguarda il patrimonio della Hellas Verona Fc Spa, che rimane intatto. Questa situazione si inserisce, come ulteriore sviluppo in una serie di dispute legali, nella controversia tra il Gruppo societario di Maurizio Setti e il Gruppo societario di Gabriele Volpi. (Ansa) (Immagine archivio)