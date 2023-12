Infortunio sul lavoro. Incidente critico in fabbrica di forni industriali a Milano

Operaio di 45 anni ricoverato in gravi condizioni dopo un infortunio sul lavoro a Pessano con Bornago

MILANO, 10 NOV. - Un infortunio serio è avvenuto questa mattina a Pessano con Bornago, nell'ambito produttivo milanese. L'evento si è verificato presso la Albaplant in via Volta 11, nota per la produzione di forni industriali, alle ore 8.30.

Un uomo di 45 anni ha subito gravi ferite e, secondo le informazioni fornite dal servizio di emergenza 118, è stato prontamente soccorso e trasferito in condizioni critiche all'ospedale più vicino.

Le autorità locali, tra cui carabinieri e squadre dei vigili del fuoco, sono intervenute sul luogo dell'accaduto per gestire la situazione e avviare le indagini del caso.