Inizia la fase finale dei lavori presso l'IC Don Milani-Sala di Catanzaro nel q.re Santo Janni

Martedì scorso, è stato dato il via ai lavori di completamento della Scuola Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo Don Milani-Sala di Catanzaro, situata nel quartiere Santo Janni. Questa iniziativa rientra nel programma dell'Agenda Urbana Por Calabria 2014/2020, promosso dal Comune di Catanzaro.

La Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca, ha accolto con entusiasmo questa importante fase dei lavori, sottolineando l'importanza di questa trasformazione per l'intera comunità scolastica e il quartiere circostante. Questo progetto rappresenta un'opportunità di sviluppo e miglioramento che contribuirà positivamente alla qualità dell'istruzione offerta dalla scuola e alla vivacità del quartiere. Il consigliere Luigi Levato ha seguito l'evoluzione del progetto fin dall'inizio con dedizione e perseveranza.

Come si suol dire, "chi ben comincia è a metà dell'opera." Con l'inizio dei lavori, si apre una nuova prospettiva per la Scuola Secondaria Don Milani e per l'intera comunità, promettendo un futuro più luminoso e accogliente per tutti coloro che ne beneficeranno.

Questa iniziativa testimonia l'impegno delle autorità locali nell'investire nelle infrastrutture scolastiche, dimostrando come l'istruzione sia una priorità per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Siamo ansiosi di seguire da vicino l'evoluzione dei lavori e di vedere la Scuola Don Milani diventare un punto di riferimento nella formazione dei giovani e nella vita della comunità locale.