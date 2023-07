Inno GMG 2023: la coreografia unica del servizio diocesano per la Pastorale Giovanile di Catanzaro-Squillace. Videomessaggio

Inno GMG 2023: il servizio diocesano per la Pastorale Giovanile di Catanzaro-Squillace realizza un’originale coreografiaIn preparazione alla GMG di Lisbona, che si svolgerà dall’1 al 6 agosto, il Servizio per la Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace ha realizzato un’originale coreografia sulle note della versione italiana dell’Inno “Há pressa no ar”, che accompagnerà i giovani di tutto il mondo durante questo grande evento.

Il desiderio dei responsabili diocesani, Francesco e Ilaria, è quello di condividere questa coreografia con tutte le altre Diocesi italiane, in modo da poter fare insieme, durante quei giorni, esperienza di Cristo anche attraverso la musica e la danza.

Alla GMG la nostra Chiesa diocesana parteciperà con 27 giovani provenienti da diverse parrocchie, i quali, insieme con i partecipanti delle altre Diocesi calabresi, dal 28 luglio vivranno l’esperienza del gemellaggio con la Diocesi di Bilbao.

Il nostro Arcivescovo, S.E. Mons. Claudio Maniago, raggiungerà i giovani giorno 2 agosto a Lisbona per vivere insieme questo grande appuntamento, che culminerà con la veglia di sabato 5 agosto e la celebrazione Eucaristica di domenica 6 agosto, presiedute dal Santo Padre Francesco.

Di seguito il videomessaggio: