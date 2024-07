Innovazione e Formazione: Ottimizzazione delle Risorse nel Corpo Nazionale dei Vvf (Video)

I Centri Mobili di Revisione Veicoli e il Corso Interregionale per Responsabili Tecnici: Un Approccio Integrato per l'Efficienza Operativa



Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si è dotato dal 2010 di alcuni Centri Mobili di Revisione per Veicoli al fine di provvedere direttamente

agli accertamenti tecnici dei mezzi in dotazione ed in particolare per i veicoli al di sopra dei 35 quintali come quelli adibiti al soccorso, rilasciando idonea documentazione attestante la revisione.

Grazie ai “centri di revisione mobile”, attualmente in dotazione alle regioni Lombardia, Veneto, Sardegna, Calabria, Lazio e Sicilia ma dislocabili in tutta Italia da un comando provinciale all’altro, il Corpo nazionale ha la possibilità di verificare periodicamente l’efficienza del suo parco mezzi riducendo i tempi per le revisioni ed ottenendo anche un notevole risparmio di risorse economiche.

In sinergia con l'Ufficio Centrale Macchinari ed Attrezzature facente capo alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, si è svolta nella settimana dal 3 al 7 giugno, presso il Centro Polifunzionale VVF della Calabria la seconda edizione interregionale del corso di qualificazione per funzionari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con finalità di fornire le abilitazioni professionali di Responsabile Tecnico acquisendo una maggiore conoscenza dei mezzi in dotazione al Corpo Nazionale nonché competenza sul funzionamento del mezzo di revisione mobile.

L'attività formativa suddivisa in moduli teorico/pratico ha visto la partecipazione di 17 funzionari discenti provenienti dalle regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Sicilia e Toscana. Tra i moduli teorici, oltre alle tematiche relative alle conoscenze dei software in uso nella linea di revisione e collaudo ed alle interpretazioni dei dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche, di particolare importanza è stato il modulo espletato da un ingegnere della motorizzazione civile sugli aspetti della disciplina giuridica del servizio di revisione.

Al termine del periodo formativo i discenti hanno sostenuto un esame, presieduto da una commissione di qualificati esperti, con lo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici.