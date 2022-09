Intervento dei Vvf per auto in fiamme, rogo a magazzino e frane

CATANZARO 25 GEN - Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono intervenute questa mattina alle ore 3:30 circa in località Soluri nel comune di Tiriolo per incendio autovettura. Interessata dal rogo una Fiat Punto parcheggiata nelle vicinanze dell'abitazione del proprietario. Intervento dei vigili del fuoco è valso all'estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse nella zona circostante. Sul posto Carabinieri della radiomobile di Catanzaro e Carabinieri della locale stazione di Tiriolo. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio al momento nessuna ipotesi viene esclusa.



Altri interventi

Nella tarda serata di ieri intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme in via Salvatore Foderaro per incendio magazzino.Interessato dalle fiamme una struttura su unico livello adiacente l'abitazione del proprietario. Il locale era adibito a cucina rustica e magazzino per provviste.

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all'attigua abitazione. Non di registrano danni a persone. Le cause del rogo di natura accidentale.

Altri interventi

Cosenza Disagi causati dalle avverse condizioni meteo nella zona dell'Alto Tirreno Cosentino nella giornata di ieri e questa notte. Circa 50 gli interventi che hanno impegnato i vigili del fuoco per verifiche infiltrazioni acqua, allagamenti e piccoli smottamenti. Alle ore 2:20 circa squadra dei vigili del fuoco della sede centrale è intervenuta nel comune di Carolei per una frana sulla S.S. 278 km 3+400 in prossimità del centro abitato di loc. Vadue. La strada rimasta bloccata per diverse ore in entrambi i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto il Sindaco e Volontari della Pro.Civ. In via precauzionale veniva evacuata l'abitazione situata a monte della frana in attesa di ulteriori verifiche tecnico/strumentali approfondite