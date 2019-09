Intervento riuscito per Emma Marrone, dai social messaggi d'amore

Roma 28 settembre-''Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre. È stata dura... ma è andata", è il positivo messaggio che la cantante Emma Marrone manda ai suoi followers su Instagram, ornando il post con l’emblematica foto del braccialetto dell’ospedale in cui è stata operata. Torna a casa convalescente ma con grande determinazione e voglia di salire al più presto sul palcoscenico dove i suoi fan la stanno aspettando.

La cantante salentina, che dal 2009 lotta contro un tumore all’utero ed ovaie e che si fa oggi promotrice presso i giovani della prevenzione contro questo terribile male, nei giorni scorsi si era vista costretta a scusarsi con quanti si erano messi in viaggio ed avevano speso soldi per assistere ai suoi concerti, annullati per forza di cose.

«La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani»: con questa suggestiva frase di John Lennon, Emma Marrone spiegava ai suoi fans cosa stava accadendo nuovamente nella sua vita e la necessità di affrontare un problema di salute che non vuole abbandonarla: «Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili (...) Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero... Andrà tutto bene!».

Con questo messaggio aveva rassicurato tutti ed oggi, a distanza di pochi giorni, può finalmente dire che è andato tutto bene e che, rispettando il necessario periodo di ripresa dall’intervento, tornerà sul palco dove è felice di essere. Attraverso i social Emma esprime tutta la sua gratitudine per l’affetto ricevuto e non perde occasione per lanciare messaggi di solidarietà ed incitamento a chi è nelle sue stesse condizioni: «Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura...Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene''.

Arrivano numerosissime le manifestazioni di affetto e vicinanza attraverso la rete, tra i quali anche colleghi del mondo dello spettacolo come Fiorello e Fabrizio Moro che ospite a “Verissimo” si è unito al saluto della conduttrice della trasmissione Silvia Toffanin: "Vorrei mandare un abbraccio grandissimo a Emma, di cuore. Ti vogliamo bene Emma".

Per il cantante romano Fabrizio Moro, Emma "È sempre stata un pugile, una lottatrice” ed aggiunge:” non ho dubbi sul suo percorso".

Commoventi messaggi d’amore stanno arrivando in queste ore da tutto il mondo dello spettacolo: da Francesca Michielin a Elena Santarelli, Stash dei The Kolors, Andrea Delogu, Matilde Gioli , Salvatore Esposito, Miriam Leone, Fabio Rovazzi , Ferzan Ozpetek, tutti esprimono profondo affetto ed auguri di pronta guarigione alla stimatissima cantante oscurando quei pochi haters che in questi giorni l’avevano pesantemente criticata.

Tiziana Petriglia

Foto Web