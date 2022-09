Intervista al Cantautore calabrese Walter Perri “La Poesia e la Musica sono le cose più Belle”

Mi ha molto incuriosito in questi giorni, approfondire la conoscenza di un cantautore calabrese, Walter Perri, a quanto pare molto apprezzato all’estero.

Trovo l’intervista realizzata interessante e ho creduto di condividerla con i lettori.

Hai scritto sul tuo profilo social “La Poesia e la Musica sono le cose più belle che un essere umano possa produrre. Io provo a farle tutte e due. Non è presunzione; è Amore”; mi spieghi meglio?

Sin da giovanissimo sono stato attratto dai mondi della musica e della poesia. Avrei voluto che diventassero il mio mestiere; ma non è stato così. Non sempre nella vita le proprie aspirazioni diventano realtà. Diciamo che dal 2013 mi sono preso una piccola rivincita. Ho scritto e pubblicato due raccolte di poesie e iniziato a fare il cantautore.

Qual è il tuo genere?

Generalmente i generi pop e power pop; ma ho fatto qualcosa anche nel folk e nel folk rock, intendendo come tali i generi che nelle sonorità ricordano la musica popolare.

Dunque, hai detto che per vivere fai dell’altro; qual è allora il tuo rapporto con la musica?

Lo vive come un uomo vivrebbe nell’età matura il ritorno e la realizzazione di un amore svanito in gioventù; è una passione che mi appaga, anche se in modo nostalgico. Visti i buoni riscontri in termini di ascolto, soprattutto all’estero, se avessi iniziato prima…

All’estero? Dove?

Soprattutto negli Stati Uniti; poi in Canada, Regno Unito e Australia…

Immagino si tratti di italiani nostalgici……

No… non me lo spiego neppure io…. Io canto in italiano ma quelli che mi seguono, dagli Stati Uniti, ad esempio, lo fanno da stati non tipicamente interessati dall’immigrazione italiana…

Come segui l’andamento dei tuoi ascolti?

Tramite i reports che mi manda il network musicale con cui promuovo la mia musica… è americano; si chiama Numberonemusic… Ovviamente tutta la mia musica e tutelata dalla SIAE.

Qual è la cosa più bella che ti è capitata nella tua esperienza musicale?

Ricevere un messaggio da parte di una ragazza americana, che mi diceva di avere attraversato un periodo difficile della propria vita e di essere stata aiutata dalle mie canzoni a superarlo… è la mia più grande soddisfazione.

Progetti futuri?

Trattandosi di una passione non ho schemi progettuali precisi… La mia musica è tutta free nella rete e la maggior parte delle mie canzoni sono scaricabili da chiunque. Non avendo connessioni economiche, le mie produzioni dipendono molto dal mio umore e dal tempo che, al netto degli altri impegni, riesco a dedicargli.

Credi ci sia spazio nella musica italiana per cantautori come te?

Nei circuiti commerciali, dici?

Si.

No… non credo proprio… la produzione discografica segue i gusti del mercato… Diciamo che io manco “di utilità marginale” (ride)… Non farei fare soldi, molto probabilmente… Ma mi accontento così.

Hai qualche consiglio da dare ai giovani?

Consigli no; una esortazione si: seguite sempre le vostre passioni e il vostro talento, anche se a volte ciò può dare la sensazione di un salto nel buio; perseverate e non lasciate che alcuno provi a minare la vostra autostima.

Grazie, Walter.

Grazie a voi.

Per ascoltare altri brani del cantautore Walter Perri clicca QUI

Nicola Cundò