“Invitiamo gli artisti allontanati da Tropea ad esibirsi a Marcellinara per un festival a tema

“Invitiamo gli artisti allontanati da Tropea ad esibirsi a Marcellinara ed organizzare un festival atema”

MARCELLINARA 3 AGO - “Gli artisti di strada amano la libertà ma non la tengono per loro, la offrono agli altri, la offrono a tutti coloro che vogliono inebriarsene”: con queste parole il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo, ha commentato la sconcertante vicenda dei due musicisti allontanati dal centro storico di Tropea e multati per la loro esibizione musicale per strada.

“E sì che dopo questo periodo nero- ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo - nella speranza che i momenti più bui siano dietro le nostre spalle, di artisti di strada e di libertà ce n'è bisogno come il pane, come l'aria”.

“L'Amministrazione Comunale di Marcellinara – ha chiaramente evidenziato il Sindaco del Centro dell’Istmo - desidera mostrare tutta la sua vicinanza a Lorenzo e Cristina, gli artisti di strada incorsi nella ben nota disavventura, nei giorni scorsi, a Tropea.

Saremmo lieti di ospitarli a Marcellinara, di ammirare la loro arte e sentire la loro musica. Se vorranno venire ad esibirsi – ha concluso il Primo Cittadino Vittorio Scerbo - saranno i benvenuti, come saremmo grati della loro collaborazione per organizzare e promuovere a Marcellinara, centro della Calabria, e punto più stretto d’Italia, un festival dedicato a questa loro arte”