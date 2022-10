Iran: donne Comune Catanzaro si tagliano una ciocca capelli. Video

Iran: donne Comune Catanzaro si tagliano una ciocca capelli. Protagoniste dell'iniziativa componenti Giunta e Consiglio

CATANZARO - Le donne che fanno parte della Giunta e del Consiglio del Comune di Catanzaro protagoniste di un'iniziativa di solidarietà in favore della donne dell'Iran.

Il vicesindaco, Giusy Iemma, le "assessore" Donatella Monteverdi, con delega alle Pari opportunità e che é stata l'ispiratrice dell'iniziativa, Marinella Giordano e Marina Mongiardo hanno realizzato un video in cui si tagliano una ciocca di capelli.



Le consigliere comunali protagoniste anche loro dell'iniziativa sono Daniela Palaia, Giulia Procopi, Alessandra Lobello, Lea Concolino e Igea Caviano.

Alla fine del video compare un messaggio: "Per Mahsa Amini, per le donne iraniane e per tutte le donne del mondo che lottano per la libertà". (Ansa).