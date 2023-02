"Italia's Got Talent fa tappa a Catanzaro il 23 e 24 marzo al Teatro Politeama. "Iscriviti al Casting o come Pubblico" Leggi i dettagli

"Italia's Got Talent fa tappa a Catanzaro il 23 e 24 marzo diventando una produzione originale Disney+

Italia’s Got Talent, il celebre format televisivo italiano dedicato alla scoperta di talenti, farà tappa a Catanzaro il prossimo 23 e 24 marzo presso il teatro Politeama. L’evento rappresenta un’importante occasione per tutti gli appassionati del genere che, potranno assistere alle esibizioni degli artisti emergenti provenienti da tutta Italia.

L’edizione italiana del programma è stata trasmessa per la prima volta su Canale 5 nel 2009, e dal 2015 è passata su Sky. Tuttavia, quest'anno Italia’s Got Talent diventerà a tutti gli effetti una produzione originale Disney+, portando l’esperienza del talent show ad un pubblico ancora più vasto e diversificato.

Nell’ultima edizione, la sesta consecutiva condotta da Lodovica Comello, la giuria era composta da Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano ed Elio. Quest’anno, non si hanno ancora notizie sul possibile riconferma del cast della scorsa edizione, ma sicuramente la giuria sarà composta da professionisti del settore in grado di valutare con la massima competenza le esibizioni degli artisti partecipanti.

Per chi volesse partecipare come concorrente ai casting o semplicemente come pubblico per assistere alle esibizioni dal vivo, è possibile registrarsi sul sito ufficiale di Italia’s Got Talent (italiasgottalent.it). La partecipazione è aperta a tutti e rappresenta un’opportunità unica per i talenti in erba di mostrare le proprie abilità davanti a una platea nazionale.

Secondo i dati forniti da Sky, nella scorsa edizione del programma, gli spettatori collegati alla piattaforma sono stati oltre 800.000, con una share media del 6,9% e una crescita del 15% rispetto all'edizione precedente. Inoltre, il programma ha registrato un forte seguito sui social media, con oltre 2,5 milioni di interazioni sui canali ufficiali durante l’intera durata della stagione televisiva. Questi numeri dimostrano l'enorme interesse del pubblico per il format e l'impatto che esso ha sulla scena culturale italiana.

Infine, è interessante notare che, secondo uno studio condotto dall'Università di Milano-Bicocca, il talent show ha un effetto positivo sull'industria musicale italiana, aumentando la visibilità degli artisti emergenti e stimolando l'interesse per la musica in generale. Il programma è, quindi, non solo uno spettacolo televisivo di grande successo, ma anche un'importante piattaforma per la promozione della cultura e dell'arte in Italia.

CLICCA QUI PER RREGISTRARTI PER IL CASTING O COME PUBBLICO

Italia’s Got Talent a Catanzaro: partecipare come pubblico

Per partecipare alle registrazioni potrete chiamare il numero 02.92.800.555 oppure inviare un’email specificando:

tuo nome

cognome

età

città di provenienza

recapito telefonico

Per la prenotazione di gruppi per un gruppo di persone indicare:

numero esatto dei componenti

tuo nome

cognome

età

città di provenienza

recapito telefonico

I minorenni tra i 14 e i 17 anni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o da uno dei genitori con delega dell’altro, in alternativa da un maggiorenne con delega di entrambi i genitori.

In tutti i casi è necessario portare la liberatoria firmata da entrambi i genitori e la fotocopia di un documento di identità valido di tutti i soggetti coinvolti.

La partecipazione è a titolo gratuito.

Con Italia’s got talent grande indotto per la città di Catanzaro